Der FC Bayern soll an Reals Aurélien Tchouaméni (l) interessiert sein.

Transfermarkt Bericht: FC Bayern an Real-Star Tchouaméni interessiert

München Der FC Bayern München soll laut eines Medienberichts an Real Madrids Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni interessiert sein. Wie Sport1 schreibt, hat es bereits einen ersten Austausch mit der Spielerseite gegeben. Demnach hofft Trainer Thomas Tuchel weiterhin auf einen hochkarätigen Neuzugang für die Sechser-Position.

Der französische Fußball-Nationalspieler war vor einem Jahr für 80 Millionen Euro von der AS Monaco zu Real gewechselt. In den wichtigen Spielen hatte Trainer Carlo Ancelotti aber meist anderen Mittelfeldakteuren von Beginn an das Vertrauen geschenkt. Zudem verpflichtete Real zuletzt auch noch den Ex-Dortmunder Jude Bellingham.

Ob die Münchner tatsächlich einen weiteren Mittelfeldmann holen, scheint derzeit offen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt im Trainingslager am Tegernsee betont, dass er den Rekordmeister auf der Sechs mit dem ablösefrei aus Leipzig gekommenen Konrad Laimer gut aufgestellt sehe. Tuchel dagegen wünscht sich noch ein anderes Spielerprofil auf dieser Position.