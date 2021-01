Biathletin Juliane Frühwirt noch hinter den Erwartungen

Juliane Frühwirt will sich in den nächsten Rennen steigern.

Bodenmais Tambach-Dietharzerin beim 7,5 km-Sprintrennen am Arber nur auf Platz 53.

Ob Juliane Frühwirt beim IBU-Cup am Mittwoch in die Erfolgsspur zurückfindet? Dann bietet sich für die Biathletin vom SV Motor Tambach-Dietharz am Arber im Bayerischen Wald im 12,5 Kilometer langen Einzelwettkampf der Frauen die Möglichkeit, die zuletzt unglücklichen Ergebnisse abhaken zu können.

Denn bisher läuft es für die 22-Jährige alles andere als rund. Während im ersten Sprintrennen über 7,5 Kilometer noch ein 24. Platz zu Buche stand, kam sie am Samstag im zweiten Rennen nur auf Platz 53 ein. Unter anderem drei Schießfehler hatten zur Folge, dass die Thüringerin mit einem Rückstand von 1:48.3 min auf die Siegerin Tatiana Akimova aus Russland ins Ziel kam. Sie benötigte insgesamt 22:58.1 min für die Sprintstrecke. Am 22. Januar ist zudem ein drittes Rennen über diese Distanz geplant.