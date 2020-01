Biathlon-Chef Eschrich: „Weltcup stand nie auf der Kippe“

Am Donnerstag fällt 14.30 Uhr der erste Startschuss beim Biathlon-Weltcup in Oberhof. Knapp 300 Athleten aus 30 Nationen werden von den rund 60.000 erwarteten Zuschauern auf dem Rennsteig wieder lautstark angefeuert. Oberhofs Organisationschef Silvio Eschrich berichtete über die Vorbereitung, die Helfer und Start sowie über Wert des Weltcups für Thüringen.



SCHNEE

Auf den Strecken liegt überwiegend Kunstschnee – so 50 Zentimeter. Aber es hat auch fünf bis zehn Zentimeter am Wochenende geschneit, so dass das wir ein schönes Bild auf der gesamten Loipe haben. Die Kritik an den Schneetransporten von Schalke ist mittlerweile Schnee von gestern. Die Loipe von Oberhof ist nicht nur für den Weltcup, sondern für alle – das Training des Olympiastützpunktes und des Sportgymnasiums und für die Nachwuchswettkämpfe des gesamten Winters. So ist das nicht eine Aktion für vier Tage Weltcup, sondern dafür, dass wir für den ganzen Winter hier eine ordentliche Strecke haben.



ABSAGEANGST

Der Weltcup hat nicht auf der Kippe gestanden. Wir hatten Schnee im Schneedepot an zwei Stellen eingelagert. Wir haben in der Skihalle noch 2000 Kubikmeter Schnee. Wenn alle Stricke reißen, könnte der auch zur Verfügung gestellt werden. Über Weihnachten konnte Kunstschnee produziert werden und mit dem Schnee von der Arena auf Schalke ist der Weltcup jetzt gesichert. Ich habe keine Angst, aber Respekt vor der Natur.

HELFER

In diesem Jahr sind gut 800 bis 820 Helfer im Einsatz. Die meisten sind Vollprofis im Ehrenamt. 21 Wintersportvereine profitieren vom Biathlon-Weltcup. Die Absage 2016 war für ihren Haushalt deshalb schon sehr dramatisch. Für die WM 2023 suchen wir bereits Helfer, denn alle können nicht zwei Wochen frei machen. So wollen wir doppelt abgesichert sein.



DEUTSCHE ERFOLGE

Die Fans sind sicher trauriger wenn eine Laura Dahlmeier oder jetzt ein Erik Lesser nicht dabei sind, als wenn Johannes Thinges Bö wegen der Geburt seines Kindes wohl diesmal fehlt. Deutsche Erfolge im Vorfeld des Weltcups wirken sich schon auf den Ticketverkauf aus. Aber ich erwarte in Oberhof bereits etwas bessere Plätze von unseren Athleten.



WELTCUP-WERT

Ich weiß nicht, ob es 30 Millionen Euro sind, aber zwei Studenten schreiben ihre Masterarbeit über den Biathlon-Weltcup den Tourismus und die Finanzströme in die regionale Wirtschaft.



NEUIGKEITEN

An der Tambacher Straße ist die neue Busschleife fertig. So können wir den Park-and-Ride-Parkplatz Ohrdruf an- und abfahren. Neu ist auch der PR-Parkplatz Suhl-Nord für 2000 Fahrzeuge. Das ist notwendig, weil wir in Oberhof kaum noch PKW-Parkflächen zur Verfügung haben. Wir haben die „Erklärbären“ und Helfer an den Bushaltestellen, die den Gästen weiterhelfen. Vieles ist digital, so wird Papier gespart. Auch wird es wieder Mehrwegbecher geben.

Zeitplan der Wettkämpfe

Donnerstag, 9. Januar

14.30 Uhr, Frauen, Sprint, 7,5 km

Freitag, 10. Januar

14.30 Uhr: Männer, Sprint, 10 km

Sonnabend, 11. Januar

12.00 Uhr: Frauen, Staffel

14.15 Uhr: Männer, Staffel

Sonntag, 12. Januar

12.45 Uhr: Frauen, Massenstart

14.30 Uhr: Männer, Massenstart

Deutschen Starter

Sieben Biathletinnen und sechs Biathleten schickt Bundestrainer Mark Kirchner in die Rennen. Das deutsche Aufgebot:

Frauen: Marion Deigentesch, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Franziska Preuß.

Männer: Benedikt Doll, Lucas Fratzscher (Oberhof), Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn, Arnd Peiffer, Simon Schempp.

Tickets

An den Tageskassen können Kurzentschlossene noch Eintrittskarten kaufen. Der Samstag mit den Staffelrennen ist allerdings ausverkauft. Für Sonntag gibt es noch Streckenkarten und für die Sprintrennen am Donnerstag und Freitag noch Tickets in allen Kategorien.