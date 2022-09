„Biathlon in Schulen“ geht im Oktober in die zweite Wettkampfrunde

Brotterode. Das Projekt „Biathlon in Schulen“ wird im Oktober fortgesetzt. Olympia-Medaillengewinnerin Vanessa Voigt ist Patin. Der Hauptpreis ist ein WM-Besuch für die besten Grundschüler.

Schnell durch den Indoor-Parcours laufen, mit viel Ruhe am Lasergewehr die Ziele anvisieren und treffen sowie eine gute Gesamtzeit erreichen: Das war die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse der Grundschule Brotterode vor ein paar Tagen im Sportunterricht. In ihrer regulären Sportstunde nahmen sie am Projekt „Biathlon in Schulen“ teil, das der Thüringer Skiverband in Kooperation mit dem WM-Ausrichter in Oberhof vor den Titelkämpfen ins Leben rief.

Seit April dieses Jahres haben sich knapp 100 Grundschulklassen aus 57 Thüringer Schulen in der ersten Wettkampfrunde dem Parcours gestellt. Die Kids schnupperten damit spielerisch in den Alltag von Profis wie Vanessa Voigt, der Botschafterin des Projekts, hinein.

Kinder sollen frühzeitig für den Wintersport begeistert werden

„Das Feedback der Kinder und Jugendlichen und ihrer Schulen ist sehr gut. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten große Freude daran, die beliebte Wintersportart auszuprobieren. Wir setzen darauf, dass viele Kinder die Faszination gepackt hat und sie den Sport in einem unserer Wintersportvereine weiterbetreiben wollen“, zog Frank Eismann, Präsident des Thüringer Skiverbands, ein erstes Fazit, der auch vom Land Thüringen geförderten Aktion. Ziel des Sportentwicklungsprojektes ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für den Wintersport zu begeistern sowie Nachwuchstalente gewinnen und fördern zu können.

„Außerdem möchten wir die Vorfreude auf die bevorstehende Biathlon-WM in Oberhof wecken. Wir würden uns freuen, die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien als Gäste begrüßen zu dürfen“, sagte OK-Chef Thomas Grellmann. Bei den Titelrennen der Skijäger werden die drei besten Grundschulteams mit vier Jungen und vier Mädchen eingeladen. Am 5. Oktober beginnt die zweite Wettkampfrunde, das Finale steigt dann in Oberhof.