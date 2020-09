Biathlon-Olympiasieger Sven Fischer nach Unfall im Marienstift Arnstadt

Arnstadt. Sportler hat gute Erfahrungen mit Klinik in Arnstadt gemacht

„Man merkt eben die Lebenskilometer und die entsprechende Abnutzung der Gelenke“, sagt Sven Fischer, früherer Weltklasse-Biathlet, vierfacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister. Jetzt liegt er nach einer Knie-OP im Marienstift.

Sven Fischer, der letzten Herbst an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln eine Trainer-Ausbildung begonnen hatte, hatte sich beim Judo verletzt. „Ziel der Übung war es eigentlich, zu trainieren, wie man sich nicht verletzt“, sagt er zerknirscht. An der Fachklinik für Orthopädie setzte ihm Oberarzt Marco Greis, Leiter des Departments Sportorthopädie und Arthroskopische Chirurgie, eine Kreuzbandplastik ein.

Lang pausieren in seinem Bewegungsdrang muss Fischer nicht. Zwar darf das Bein in den nächsten drei Wochen keiner Belastung ausgesetzt werden, doch in dieser Zeit wird es mit einer Motorschiene passiv bewegt. Danach beginnt langsam der Aufbau mit Beuge- und Streckübungen. „Damit sollte man frühzeitig beginnen, damit es zu keinen Verklebungen im Gewebe kommt“, erklärt Oberarzt Greis.

Sven Fischer kennt das Marienstift schon aus Kindertagen. „Das habe ich gut in Erinnerung“, sagt er. „Ich komme nach wie vor immer mit einem guten Gefühl zur Behandlung her.“