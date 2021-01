Biathlon-Weltcup: Deutsche Skijäger enttäuschen zum Auftakt

Oberhof In Oberhof laufen die Lesser und Co. der Konkurrenz hinterher.

Im Ortskern von Oberhof machte sich eine gespenstische Stille breit, im weiten Rund der Skiarena am Grenzadler nur gähnende Leere und auch sportlich herrschte tote Hose. Der Auftakt in den Doppel-Weltcup am Grenzadler entwickelte sich für die deutschen Biathleten zu einer ernüchternden Ouvertüre. „Der erste Wettkampf nach der Weihnachtspause ist oft ein kleiner Schock für den Körper“, fasste Denise Herrmann den Tag zum Vergessen für die deutschen Skijäger zusammen.

Bei den Sprintrennen als Start in den Doppel-Weltcup von Oberhof liefen die heimischen Biathleten der norwegischen Konkurrenz um die Gewinner Tiril Eckhoff und Weltcupspitzenreiter Johannes Thingnes Bö weit hinterher. Gerade die Männer untermauerten eindrucksvoll die skandinavische Dominanz. Im Gesamtweltcup sind die ersten vier Ränge ausschließlich von Norwegen in Beschlag.

Für die einheimischen Biathleten eroberten Franziska Preuß und Denise Herrmann auf den Rängen 14 und 15 sowie Benedikt Doll als 15. noch die besten Ergebnisse. Als Arnd Peiffer im Stehendanschlag gleich drei Fahrkarten auf einen Schlag schoss, schüttelte Bundestrainer Mark Kirchner – eigentlich sinnbildlich für den ganzen Tag – im Innenraum der Oberhofer Arena enttäuscht den Kopf. Restlos bedient quittierte Peiffer seinen 47. Platz, für ihn das mit Abstand schlechteste Resultat des Winters.

Der 33-Jährige nahm frustriert kein Blatt vor den Mund. „Die Strecke ist nicht schwer, sie ist einfach schlecht präpariert gewesen und dadurch an vielen Stellen extrem weich. Deswegen war es ein schweres Laufen“, kritisierte Peiffer. Teamkollege Doll bezeichnete seinen Rückstand von 1:12 Minuten auf Sieger Bö als „eine ganze Welt.“ Selbst ohne seine Strafrunde wäre es für ihn schwer geworden, einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern.

Auffällig war aber auch, dass im Lager der Gastgeber nur Anna Weidel am Schießstand fehlerlos blieb. Die 24-Jährige konnte läuferisch allerdings nicht mithalten und erreichte weit abgeschlagen lediglich Rang 49. Den anderen fünf Frauen sowie den sechs Männern unterliefen insgesamt 18 Fehlschüsse.

Angepisst sei er, kommentierte unterdessen Erik Lesser mit deutlichen Worten seinen 25. Platz. Der Oberhofer Lokalmatador jedoch ärgerte sich vor allem über sich selbst. „Beim Liegendanschlag war ich unsicher, stehend habe ich daneben gezielt. So etwas darf mir nicht passieren, und das nervt mich“, sagte der 32-Jährige. Auch Simon Schempp war bei der seiner Weltcup-Rückkehr auf Rang 58 chancenlos.

Es gab aber auch genügend strahlende Gesichter an dem für die deutschen Skijäger so trostlosen Tag. Der auch in der Loipe überragende Gewinner Bö konnte sich gar eine Strafrunde leisten, um dennoch mit einem Vorsprung von fast elf Sekunden zu siegen. Hinter ihm komplettierten dessen Bruder Tarjei und Sturla Holm Laegreid den dritten norwegischen Dreifachsieg dieses Winters.

Der Tagessieger krönte seine Leistung ganz nebenbei mit dem 50. Weltcuptriumph seiner Karriere. Dabei gehört Oberhof nicht unbedingt zu seinen Lieblingsstrecken. Bislang hatte der Olympiasieger nur im Januar 2019 das Verfolgungsrennen am Rennsteig gewonnen.

Auch im Lager der Österreicher, wo mit Ricco Groß und Gerald Hönig zwei deutsche Trainer amtieren, gab es einen glücklichen Menschen. Lisa Hauser holte als Dritte bei den Frauen hinter der Schwedin Hanna Öberg nicht nur ihren ersten Podestplatz in einem Weltcupeinzelrennen. Sie schloss gleichzeitig Frieden mit Oberhof. „Ich könnte so viele Geschichten erzählen, die mir hier schon passiert sind, von Stürzen bis zu Ersatzwaffen. Meine Beine zittern immer noch ein wenig“, sagte die Tirolerin.

Lokalmatador Lesser indes wollte sich nicht lange aufhalten mit einer Fehleranalyse oder sich gar enttäuscht irgendwo eingraben. „Ich werde mich kurz ärgern, zum Verfolgungsrennen klüger am Start stehen und es besser machen“, versprach der Thüringer.

Samstag, 9. Januar, 12.45 Uhr: Verfolgung Frauen. 14.45 Uhr: Verfolgung Männer.

Sonntag, 10. Januar, 11.30 Uhr: Mixed-Staffel. 14.40 Uhr: Single-Mixed-Staffel (alle ZDF und Eurosport).