Biathlon-Weltcup in Oberhof startet Kartenverkauf und senkt Eintrittspreise

Oberhof. Für den Biathlon-Weltcup im kommenden Januar in Oberhof startet am Donnerstag, 24. August, der Kartenverkauf. Wie angekündigt, werden nach der WM die Preise gesenkt.

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof, der in der kommenden Saison vom 4. bis 7. Januar 2024 ausgetragen wird, wirft seine Schatten voraus. Am kommenden Donnerstag, 24. August, beginnt um 9 Uhr der Kartenvorverkauf. Angeboten werden die Tickets im Internet unter www.biathlon-oberhof.de und können zudem in der Tourist Information Oberhof in der Crawinkler Straße 2 erworben werden.

Die Organisatoren hoffen auf viele Zuschauer, zumal in der ersten Woche des neuen Jahres noch in vielen Bundesländern Ferien sind. Zum Auftakt ist am Donnerstag, 4. Januar, der Sprint der Männer (14.20 Uhr) geplant, tags darauf sind die Frauen an der Reihe (14.25 Uhr). Am Samstag, 6. Januar, findet die Verfolgung der Männer (12.25 Uhr) und Frauen (14.40 Uhr) statt. Die Staffeln der Männer (11.30 Uhr) und Frauen (14.25 Uhr) beschließen am Sonntag die viertägige Veranstaltung.

Nach den Weltmeisterschaften im vergangenen Februar in Oberhof hatten die Veranstalter angekündigt, die Eintrittspreise für den Weltcup zu senken. Dies ist nun der Fall, und zwar im Schnitt um fünf Euro pro Ticket. „Es ist uns wichtig, das Versprechen an die Fans einzuhalten und sie in den Genuss des Live-Events kommen zu lassen“, sagte Bernd Wernicke, Geschäftsführer der Oberhofer Sport und Event GmbH und OK-Chef.

Mit attraktiven Angeboten für Familien und Firmen wolle man neue Zuschauer begeistern, so Wernicke. Für die Sprint-Wettbewerbe am Donnerstag und Freitag gibt es ein Familienticket. Kauft ein Erwachsener ein Ticket für den Familienblock A, der direkt am Schießstand liegt, erhält ein Kind bis zum vollendeten 17. Lebensjahr freien Eintritt. Am Wochenende müssen Kinder ab dem 10. Lebensjahr vollen Eintritt bezahlen.

Ebenfalls für die Wettkämpfe am Donnerstag und Freitag wurde das Business-Ticket ins Leben gerufen, heißt es in der Mitteilung der Weltcup-Organisatoren. Das Angebot für Firmen gelte für Tickets im Unterrang der Arena sowie an der Strecke und ist ein ideales Geschenk für Mitarbeiter und Kunden gedacht. Ab einem Paket von zehn Tickets erhalten die Käufer 25 Prozent Rabatt. Dieses Angebot ist nicht über den Ticketshop buchbar, sondern über ein Formular unter www.biathlon-oberhof.de.