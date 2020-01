Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sporttalk: Schnee für alle

Am Donnerstag fällt 14.30 Uhr der erste Startschuss beim Biathlon-Weltcup in Oberhof. Knapp 300 Athleten aus 30 Nationen werden von den rund 60.000 erwarteten Zuschauern auf dem Rennsteig wieder angefeuert. Beim „Sporttalk im Steigerwaldstadion“ berichtete der Oberhofer Organisationschef Silvio Eschrich über die Vorbereitung und den Wert des Weltcups für Thüringen. Der Schweizer Nationaltrainer Jörn Wollschläger, der aus Thüringen stammt, erzählte den Moderatoren Marco Alles und Gerald Müller, wie er dazu kam, ein koreanisches Restaurant in Erfurt zu eröffnen.

Schnee

Silvio Eschrich: Auf den Strecken liegt überwiegend Kunstschnee – so 50 Zentimeter. Aber es hat auch fünf bis zehn Zentimeter am Wochenende geschneit, so dass wir ein schönes Bild auf der gesamten Loipe haben. Die Kritik an den Schneetransporten von Schalke ist mittlerweile Schnee von gestern.

Die Loipe von Oberhof ist nicht nur für den Weltcup, sondern für alle – das Training des Olympiastützpunktes und des Sportgymnasiums und für die Nachwuchswettkämpfe des gesamten Winters. So ist das nicht eine Aktion für vier Tage Weltcup, sondern dafür, dass wir für den ganzen Winter hier eine ordentliche Strecke haben.

Kunstschnee



Jörn Wollschläger: Naturschnee liegt heute kaum noch auf den Weltcupstrecken – selbst in Antholz nicht. Kunstschnee hält länger, ist feiner und aggressiver. Da muss übrigens anders gewachst werden.

Absageangst



Silvio Eschrich: Der Weltcup hat nie auf der Kippe gestanden. Wir hatten Schnee im Schneedepot an zwei Stellen eingelagert. Wir haben in der Skihalle noch 2000 Kubikmeter Schnee. Wenn alle Stricke reißen, könnte der auch zur Verfügung gestellt werden. Über Weihnachten konnte Kunstschnee produziert werden und mit dem Schnee von der Arena auf Schalke ist der Weltcup jetzt gesichert. Ich habe keine Angst, aber Respekt vor der Natur.

Helfer



Silvio Eschrich: In diesem Jahr sind 800 bis 820 Helfer im Einsatz. Die meisten sind Vollprofis im Ehrenamt. 21 Wintersportvereine profitieren vom Biathlon-Weltcup. Die Absage 2016 war für ihren Haushalt schon dramatisch. Für die Weltmeisterschaft 2023 suchen wir bereits Helfer, denn nicht alle können dann zwei Wochen freimachen. So wollen wir doppelt abgesichert sein.

Deutsche Erfolge



Silvio Eschrich: Die Fans sind sicher trauriger, wenn eine Laura Dahlmeier oder jetzt ein Erik Lesser nicht dabei sind, als wenn Johannes Thinges Bö wegen der Geburt seines Kindes diesmal wohl fehlt. Deutsche Erfolge im Vorfeld des Weltcups wirken sich schon auf den Ticketverkauf aus. Aber ich erwarte in Oberhof bereits etwas bessere Plätze von unseren Athleten.

Stimmung



Jörn Wollschläger: Für den Sportler ist es ein geiles Gefühl, in Oberhof laufen zu dürfen. Ich durfte es 2004 und 2006 erleben. Einfach genial. Für die Athleten hängt es aber immer davon ab, wie erfolgreich sie sind. „Oberfog“, also Obernebel, ist der Spitzname für Oberhof. „Rainpolding“ heißt Ruhpolding. Hochfilzen nennt man „Snowfilzen“.

Weltcup-Wert



Silvio Eschrich: Ich weiß nicht, ob es 30 Millionen Euro sind, aber zwei Studenten schreiben ihre Masterarbeit über den Biathlon-Weltcup den Tourismus und die Finanzströme in die regionale Wirtschaft.

Traineramt



Jörn Wollschläger: Nach meinem Karriereende 2011 wollte ich mit dem Sport nichts mehr zu tun haben. Doch der heutige Bundestrainer Mark Kirchner hat mich dann zum Weitermachen animiert. Ich sollte dann zuerst Trainer in Korea werden, aber dann ergab sich eine Co-Trainerstelle in der Schweiz.

Schweiz



Jörn Wollschläger: Ich bin seit 2011 dort und mein Herz hängt am Schweizer Biathlon-Team. Ich habe einen unbefristeten Vertrag dort. 2003 war der Biathlonverband in der Schweiz pleite. Jetzt haben wir mit Benjamin Weger, Selina Gasparin, Lena Häcki und der ersten Frauenstaffel auf dem Podest einige schöne Erfolge errungen.

Korea-Restaurant



Jörn Wollschläger: Meine koreanische Frau Nami kann sehr gut kochen, ich esse gern. Deshalb haben wir gesagt: Wir probieren, den Thüringern die gute koreanische Küche näherzubringen. So haben wir in Erfurt am Domplatz das „Wolkim“ – aus unseren Namen zusammengesetzt – eröffnet. Über Weihnachten hatte ich frei, konnte so mithelfen und traf viele zufriedene Gäste.

Silvio Eschrich: Nach dem Weltcup besuche ich euch dort dann gern auch einmal – wie versprochen.

Zeiten, Namen, TicketsZeitplan der Wettkämpfe

Donnerstag, 9. Januar

14.30 Uhr, Frauen, Sprint, 7,5 km

Freitag, 10. Januar

14.30 Uhr: Männer, Sprint, 10 km

Sonnabend, 11. Januar

12.00 Uhr: Frauen, Staffel

14.15 Uhr: Männer, Staffel

Sonntag, 12. Januar

12.45 Uhr: Frauen, Massenstart

14.30 Uhr: Männer, Massenstart

Die deutschen Starter

Sieben Biathletinnen und sechs Biathleten schickt Bundestrainer Mark Kirchner (Foto) in die Rennen. Das deutsche Aufgebot:

Frauen:

Marion Deigentesch,

Maren Hammerschmidt,

Denise Herrmann,

Janina Hettich,

Vanessa Hinz,

Franziska Hildebrand,

Franziska Preuß.

Männer:

Benedikt Doll,

Lucas Fratzscher (Oberhof),

Philipp Horn (Frankenhain),

Johannes Kühn,

Arnd Peiffer,

Simon Schempp.

Shuttlebusse fahren zur Arena

Die Shuttlebusse fahren zur Arena und dann wieder zurück und sammeln weitere Gäste ein. Bitte nutzen Sie die ausgeschilderten Parkplätze.

Aus Richtung Gotha (A 4): P+R Ohrdruf,

P+R Ohrdruf, aus Richtung Meiningen/Suhl (A71): P+R Suhl-Nord,

P+R Suhl-Nord, aus Richtung Schmalkalden: P+R Steinbach-Hallenberg.

Noch Eintrittskarten an den Tageskassen

An den Tageskassen können Kurzentschlossene noch Eintrittskarten kaufen. Der Samstag mit den Staffelrennen ist allerdings ausverkauft. Für Sonntag gibt es noch Streckenkarten und für die Sprintrennen am Donnerstag und Freitag noch Tickets in allen Kategorien.

