Bierhoff baut auf München-Faktor: "Da knallt es richtig"

Dortmund. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hofft bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer auch auf den Heimvorteil in den schwierigen Gruppenspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.

"Der München-Faktor wird eine Rolle spielen", sagte Bierhoff bei einem Medientalk der Direktion Nationalmannschaft und Akademie in Dortmund. Es sei für das stark verjüngte DFB-Team "eher positiv, dass wir in München spielen", meinte Bierhoff, der voraussagte: "Da knallt es richtig."

Die Auslosung der schwierigen Gruppenphase habe im Verband und bei den Spielern eine "Habt-acht-Stellung" ausgelöst, sagte Bierhoff: "Man weiß, es gibt keinen leichten Start, sondern es geht direkt von 0 auf 100." Dieses Wissen bewertet der 51-Jährige auch als gut für die Vorbereitung auf das Turnier, die Bundestrainer Joachim Löw voraussichtlich am 26. Mai in Seefeld in Tirol starten wird.

Die DFB-Auswahl gehe zwei Jahre nach dem historischen Vorrunden-K.o. bei der Weltmeisterschaft in Russland allerdings "nicht als Favorit" in die EM-Endrunde vom 12. Juni bis 12. Juli. Trotzdem müsse eine deutsche Nationalmannschaft immer in ein Turnier gehen mit dem Ziel, "das Größte" zu wollen, also den Titel. Bei der Pan-Europa-EM bestreitet das DFB-Team die Gruppenspiele gegen Frankreich, Portugal und einen noch zu ermittelnden Playoff-Gegner in der Münchner Arena.