Black Dragons stolpern erneut über pfälzischen Aufsteiger

Nach vier Siegen in Serie mussten die TecArt Black Dragons in der Eishockey-Oberliga Nord einen Rückschlag im Kampf um die direkten Playoff-Plätze hinnehmen. Die Erfurter mussten sich am Freitagabend bei der EG Diez-Limburg nach sehenswertem Schlagabtausch mit 4:5 geschlagen geben und zogen auch im dritten Saisonduell mit dem Team aus Rheinland-Pfalz den Kürzeren. Ihr Abstand auf die angestrebten Top-Sechs der Tabelle wuchs von 0,09 auf 0,17 Punkte an.

Nach dem ersten Drittel führten die Gastgeber durch Wellhausen (16.) mit 1:0. Doch die Drachen drehten durch Treffer von Youngster Böttner im Powerplay (23.) und Fischer (25.) das Spiel. Das schaffte dann auch der Tabellenneunte per Doppelschlag durch Patocka und Maier binnen 54 Sekunden (36.). Das torreiche Mitteldrittel beendete Keil mit dem 3:3-Ausgleich für Erfurt (39.).

Im Schlussabschnitt traf abermals Wellhausen für Diez-Limburg (46.), Beck konnte für die Gäste wieder ausgleichen (54.). Doch der Topscorer des Aufsteigers und beste Torschütze der Liga, Matheson, verdarb den Drachen die Fahrt ins Pfälzische.

Nach diesem Rückschlag haben die Erfurter bis Sonntag Zeit, ihre Krone zu richten, ehe die Ice Dragons Herford zum Drachenduell der Oberliga Nord in der Kartoffelhalle antreten (17 Uhr, kostenpflichtiger Livestream auf sprade.tv).