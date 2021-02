Black Dragons verlieren beim Team der Stunde

Halle/Saale Die Erfurter unterliegen in der Eishockey-Oberliga Nord den Saale Bulls Halle, die den achten Sieg in Folge einfahren, mit ihrem wiedergenesenen Trainer, aber ohne ein Trio, knapp mit 2:3. Nun wartet Rostock.

Die TecArt Black Dragons Erfurt mussten sich am Dienstagabend in der Eishockey-Oberliga Nord im Derby bei den Saale Bulls Halle knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Hallenser, das Oberliga-Team der Stunde, brachten ihre achten Sieg in Folge durch die Treffer von Striepeke in Unterzahl (9.), Vihavainen (23.) und Valasek (34.) auf den Weg. Bosas (37.) und Schüpping (49.) konnten unter den Augen von Headcoach Raphael Joly, der erstmals seit seiner Corona-Erkrankung wieder dabei war, für die Erfurter nur noch verkürzen. Dagegen fehlten ihnen Verteidiger Hofmann, der im Training einen Puck abbekommen hatte und genäht werden musste, sowie Denner und Keil, die nach ihrer Corona-Erkrankung noch nicht einsatzfähig waren. Am Freitag sind die Drachen, die Tabellenachter bleiben, in Rostock zu Gast, dann wahrscheinlich wieder mit diesem Trio.