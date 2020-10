Am fünften Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel 2, stehen für die Vertreter des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda wegweisende Aufgaben auf dem Programm.

An der Spitze thront der SV Blau-Weiß Büßleben mit weißer Weste, da Union Mühlhausen zuletzt erstmals schwächelte. Am Samstag (14 Uhr) kommt es in Mühlhausen zum direkten Duell der beiden Teams, denen man neben Altengottern wohl die größten Chancen auf den Staffelsieg zurechnen darf. „Schade, dass wir ausgerechnet in diesem Spiel große Besetzungsprobleme haben“, umtreibt Blau-Weiß-Coach Mario Wisocki einmal mehr arge Personalnot. Stand Donnerstag hatte er gerade einmal neun Spieler zur Verfügung. „Wir wollten das Spiel gern auf Sonntag verschieben, da hätte es deutlich besser ausgesehen, aber Mühlhausen hat abgelehnt.“ Das Gute aus seiner Sicht: Vor dem Spiel in Altengottern hatte er ähnliche Sorgen – und sein Team gewann 2:0.

Nächstbester Vertreter unserer Region ist die SG An der Lache/Concordia auf Rang zehn – dank seines Torjägers Eric Werner, der ihnen bei Schlusslicht Artern in letzter Minute den ersten Sieg bescherte. Das brachte das Helzig-Team mit vier Zählern in die Lage, am Sonntag (15 Uhr) beim Dritten Altengottern einigermaßen befreit aufspielen zu können. „Der Sieg war immens wichtig, denn man kann nicht zwingend davon ausgehen, in Altengottern zu punkten“, so der Lache-Trainer.

Wie An der Lache vier Zähler auf dem Konto hat der Elfte Motor Gispersleben, der aber nach dem 6:3-Auftaktsieg im direkten Duell der beiden nicht mehr überzeugen konnte. „Es ist ein Jahr des Umbruchs, viele junge Spieler müssen integriert werden, die Gestandenen noch mehr Verantwortung übernehmen“, baut Motor-Coach Tom Dziony auf den Faktor Zeit. In Leinefelde (Samstag, 15 Uhr) ist sein Team hoffnungsvoller Außenseiter.

Die Favoritenrolle hat indes trotz seines ebenfalls mäßigen Saisonstarts der FSV Sömmerda am Freitag inne. Um 19 Uhr ist die Mannschaft von Dominik Hoffmann beim punktgleichen SV Blau-Weiß Greußen zu Gast. Die Greußener sind in der Corona-Saison nur knapp dem Abstieg entronnen und sollten vom Talent her eigentlich nicht auf dem gleichen Level sein wie die Sömmerdaer. Das bedeutet aber auch, dass der FSV trotz des frühen Saisonzeitpunkts bereits erheblich unter Druck steht, dieses Duell partout nicht zu verlieren. „Bei einer Mannschaft, die bis zum Saisonende mit da unten drin stehen wird, müssen wir was ziehen“, fordert Hoffmann.

Endlich was ziehen, im Sinne des ersten Saisonsieges, wollen auch die Walschlebener. „Ein Team wie Großengottern, die keine Übermannschaft der Liga sind, muss man daheim eigentlich gewinnen, wenn man in der Liga bestehen will“, meint Empor-Trainer Steffen Ehrich vor dem Duell am Samstag (15 Uhr).