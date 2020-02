Blau-Weiß-Sieben siegt im heimischen Hexenkessel

Am Sonntag hatten die Aumaer Handballer im Spitzenspiel des Wochenendes in der Verbandsliga als Tabellendritter den punktgleichen Tabellenzweiten von der HSG Krölpa Oppurg zu Gast.

Gegen den vorjährigen Landesligisten standen die Aumaer nach der deutlichen Niederlage zu Saisonbeginn vor einer äußerst schwierigen Aufgabe, wollten aber alles versuchen, die Siegesserie in eigener Halle fortzusetzen.

Stichwort eigene Halle, diese war diesmal proppenvoll, und bot Spitzenspielatmosphäre. Und um es vorweg zu nehmen, diese Partie bot dann alles was zu einem Spitzenspiel gehörte.

Von Beginn an blieb beiden Teams keine Zeit zum Abtasten. Die Aumaer vergaben den ersten Wurf, aber im Gegenzug scheiterten auch die Gäste vom Siebenmeterpunkt. In der Folgezeit eine ausgeglichene Partie mit der erstmaligen Blau-Weiß-Führung zum 2:1 durch Tim Seidel.

Im weiteren Verlauf kaufte Leon Geiler den Gästen den zweiten Siebenmeter ab, konnte dennoch in einer hart umkämpften Partie den Führungswechsel nicht verhindern. Dabei hatten die körperlich unterlegenen Aumaer nicht nur in der Deckung immer wieder Schwerstarbeit zu leisten.

Dennoch nach reichlich zehn Minuten der 3:3-Ausgleich und trotz cleverer Auszeit des HSG-Trainers wenig später das 4:3 durch Julian Knapp nach starker Vorarbeit von Erik Hoffmann.

Danach der erste große Aufreger des Spiels. Nach einem Foul von Andre Grille eine Tätlichkeit des Gästeakteurs Tim Bergmann. Nach Beratung entschieden die beiden Jenaer Schiedsrichter folgerichtig auf Zeitstrafe für Auma und Rote Karte für die Gäste.

Eine gute Chance ließen die Aumaer nun liegen und HSG-Akteure glichen zum 4:4 aus. Dennoch waren diese sichtlich angefressen und machten zahlreiche Fehler und die Partie blieb weiter hochklassig und ausgeglichen.

Erst als der im gesamten Verlauf bärenstarke Leon Geiler den dritten Strafwurf vereitelte, gelang Andre Grille wieder eine Führung. In der 25. Minute dann erneut Aufregung, denn ein weiterer Gästespieler hatte seine Nerven nicht im Griff und beging ebenfalls eine Tätlichkeit. Nach noch längerer Beratung und langer ruhiger Diskussion mit dem Sünder ließen die Schiedsrichter Gnade vor Recht und Regel ergehen und beließen es bei einer Zeitstrafe, heizten so die Stimmung nicht weiter an. Eine ganz starke Entscheidung.

Die letzten fünf Minuten vor der Pause gehörten dann mit einer grandiosen Stimmung in der Halle den Hausherren, so dass Erik Hoffman nach starkem Doppelpass mit Dustin Warnke zum schon etwas überraschendem 10:7 traf.

Trotz dieser Führung entwickelte sich auch in der zweiten Hälfte ein Handballkrimi der feinsten Art. Denn auch die Gäste hatten sich natürlich längst nicht aufgegeben, waren beim 11:10 beziehungsweise 12:11 wieder dran. Nun nahm die Partie nochmals Fahrt auf.

Die Blau-Weißen, immer wieder nach vorn gepeitscht vom tollen Publikum, darunter ein lautstarker und jederzeit fairer Fanblock der Fußballer, trafen zweimal in Folge zum 14:11. Nach einem Gästetreffer traf Patrick Mattke doppelt und erhöhte auf 16:12. Auch auf das 16:13 hatten die Aumaer die passende Antwort Dustin Warnke und Erik Hoffman erzielten unter dem Jubel beim 18:13 die erstmalige Fünf-Tore-Führung, die beim 19:14 weiter Bestand hatte.

Doch da waren noch lange zehn Handballminuten zu spielen. In der Folgezeit waren die Gäste mehrfach vom Kreis erfolgreich, die Hausherren haderten mit Pfosten- und Lattentreffern, hatten in den entscheidenden Momenten aber „Hexer“ Leon Geiler als Rückhalt.

So war die Partie beim 23:20 durch Patrik Mattke vier Minuten zwar noch nicht vorbei, doch eine Vorentscheidung gefallen. Letztlich gab es mit dem 25:23-Heimerfolg der Aumaer zwar nur einen Gewinner, doch beide Teams und deren Fans sowie die Schiedsrichter Dubnack und Kux aus Jenas sorgten in einem gutklassigen harten, aber dennoch fairen Spiel, für eine echte Werbung für den Handball, auch in den unteren Ligen.

Auma: Paul Lerch, Leon Geiler, Manuel Krause, Andreas Röhler (6), Erik Hoffmann (3), Tim Seidel (3), Lukas Kraske, Julian Knapp (1), Patrick Mattke (5), Andre Grille (1), Toni Wetzel und Dustin Warnke (6).