Blau-Weiße Gastgeber starten erfolgreich

Etwa 140 Teilnehmer aus Thüringen, Sachsen und auch aus Sachsen-Anhalt beteiligten sich am Geraer Schüler-Hallenwettkampf der Speedskater in der Panndorfhalle. Der RSV Blau-Weiß Gera hatte eingeladen und damit zugleich den SaThü-Nachwuchscup eröffnet.

Während Angelina Otto, Ron Pucklitzsch und Jan Martin Mende bereits im Trainingslager in Portugal Kraft und Kondition fürs neue Wettkampfjahr tanken, sammelten die jüngsten Speedskater wertvolle Erfahrungen in der Halle. Von der Tribüne aus hatten die Eltern den perfekten Überblick über die Leistungen ihrer Kinder, die neben zwei Sprints und einem Geschicklichkeitsparcours auch diverse Staffelläufe zu absolvieren hatten.

Einen guten Eindruck aus Sicht von Gastgeber RSV Blau-Weiß Gera hinterließ bei den Schüler A Jungen Luca Sven Kinski, der den Hallenser Leon Dinter und der Erfurter Eric Brehme auf die weiteren Podestplätze verwies. Colin Kundisch landete bei den Schüler B 11 Jungen auf Platz zwei. Die Konkurrenz der Schüler B 11 Mädchen entschied Nele Gaßmann überlegen vor Vanessa Zimmermann für sich.

Bei den Schüler B 10 Jungen gab es einen weiteren Geraer Doppelerfolg durch Lennart Geinitz und Ole Zimmermann. Bei den gleichaltrigen Mädchen landete Mariem Oussaifi auf dem Bronze-Rang platzzifferngleich mit den beiden Erstplatzierten.

Besonders stark präsentierte sich der Gastgeber bei der Schüler C 9 Jungen, wo Leandro Nowatzek, Moritz Preißler und Benjamin Wolf auf dem Podest standen. Bei den Schüler C 9 Mädchen hatte Leni Leonie Prüfer vor Katharina Rost die Nase vorn. Schnellster bei den Schüler C 8 Jungen war Matheo Gerin. Nico Pofahl verwies bei den Schüler D Jungen seinen Vereinskameraden Emil Ruppelt auf Platz zwei.

Bei den Mädchen der Schüler D sprangen für Marina Richter und Emma Pollex Silber und Bronze heraus. Bei den stimmungsvollen Staffelwettbewerben zum Abschluss trugen sich Lennart Geinitz, Paul Vogel, Florian Weidner (alle Schüler B Jungen), Leandro Nowatzek, Enzo Rösel (beide Schüler C/D Jungen) sowie Leni Leonie Prüfer und Klara Ostenforth (beide Schüler C/D Mädchen) in die Siegerlisten ein.

Katharina Berg zollte zum Abschluss noch der Stadt einen Dank: „Wir haben viel Energie in die Organisation des Wettkampfs gesteckt. Deshalb war es wichtig für uns, diesen auch durchzuführen und nicht verschieben zu müssen. Jetzt wissen wir, wie im Winter trainiert wurde und woran wir noch arbeiten müssen.“