Blue Volleys Gotha zu einem weiteren Streich bereit

Gotha Der Volleyball-Zweitligist will am Samstag auch beim Vierten Hammelburg Punkte holen.

Es war ein wahrer Coup, der den Blue Volleys aus Gotha am vergangenen Wochenende in Mimmenhausen gelang. Das 3:1 beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer hat für viel Selbstbewusstsein gesorgt. Laut Aussage von Trainer Jonas Kronseder ist sein Team natürlich hochmotiviert, will möglichst nahtlos an die Leistung der Vorwoche anschließen, um so gegen Hammelburg einen weiteren Streich folgen zu lassen.

Bei den Oberfranken hat der 30-jährige Philipp Fischer vor Kurzem das Traineramt übernommen. Nach zwei absolvierten Spielen ist seine Bilanz ausgeglichen. Einem 3:0 gegen Kriftel folgte am vergangenen Spieltag eine 1:3-Niederlage in Grafing. Zu früh also zu sagen, ob und wie er die Hammelburger weiterhin ganz oben in der Tabelle etablieren kann. Zumal der TV zuletzt mehrere Ausfälle wichtiger Stammspieler vermelden musste. Aber selbst das eventuelle Fehlen wichtiger Spieler sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Kader trotzdem noch sehr viel individuelle Klasse steckt.

Da es aber ohnehin die Maxime von Gothas Trainer Kronseder ist, sich weniger auf den Gegner, sondern viel mehr auf das eigene Spiel und die eigenen Stärken zu konzentrieren, wird man etwaige Ausfälle beim Gastgeber kaum in die Spielplanung einbeziehen. Also vielmehr dem zuletzt verbesserten Aufschlag, dem variablen Spielaufbau und der eigenen Blockstärke vertrauen.

Die Stärke der Hammelburger mussten die Gothaer im Hinspiel zur Kenntnis nehmen. Zu Hause verlor man damals recht deutlich mit 1:3. Auch in der Vorsaison gab es zwei Niederlagen für die Thüringer, wobei diese allerdings beim knappen 2:3 in Hammelburg kurz vor einer Überraschung standen.

Doch diesmal soll das anders werden, zumal man mit einem 3-Punkte Sieg in der Tabelle sogar am Konkurrenten vorbeiziehen könnte. Und so hofft man im Gothaer Lager darauf, einen solchen Tag auch am Sonnabend im äußersten Nord/West-Zipfel Bayerns zu haben. Dabei sein wird nach Pause am letzten Wochenende wieder Zuspieler Hannes Maisch.

Das Begegnung der Blue Volleys beginnt um 18 Uhr und wird auch wieder im Livestream auf www.sporttotal.tv übertragen.