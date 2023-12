Blue Volleys mit klarem Sieg im Spitzenspiel

Gotha Der Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha gewinnt gegen TV Schwaig mit 3:0 und bleibt oben dran.

In der Höhe etwas überraschend gewann Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha das samstägliche Spitzenspiel gegen den TV Schwaig mit 3:0 (25:21, 28:26, 25:14). Vor allem im ersten Satz sah es aber nicht nach einer klaren Sache für die Gastgeber aus. Der Dritte, Gotha, fand zunächst gar nicht ins Spiel, während sich der Zweite aus der Nähe von Nürnberg hellwach präsentierte. In der Feldabwehr stabil, baute man die Führung schnell aus (4:1, 8:3). Erst Mitte des ersten Satzes wurden die Volleys sicherer und kamen durch gute Aufschläge immer näher heran. Beim 18:18 durch einen trickreichen Angriff von Zuspieler Hannes Krochmann war der Ausgleich geschafft und Gotha nahm das Momentum mit. Erik Niederlücke wurde in der Offensive gesucht und punktete fleißig – 25:21.

Der Gewinn gab den Hausherren Sicherheit, während Schwaig kurzzeitig von der Rolle war und sich schnell mit 2:7 in Rückstand sah. Dann aber fand man wieder zu alter Linie und gestaltete das Duell ausgeglichen. Über weite Strecken lag Gotha zwar leicht vorn, musste aber bis in die Verlängerung, ehe Krochmanns Aufschlag das 28:26 brachte.

Die Gastgeber spielten nun selbstbewusst auf, während Schwaig immer wieder Rückständen hinterherlief (1:4, 6:12, 8:16). Das Team von Jonas Kronseder machte hingegen kaum noch einfache Fehler und zog beständig davon. Als Len Spankowski mit einem Angriffsball erfolgreich war, hatte Gotha seinen zweiten Matchball genutzt – drei Punkte wanderten an die Hausherren.