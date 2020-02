Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bob-Coach Höpfner: „Die Coolste gewinnt“

Matthias Höpfner hat einst Mariama Jamanka das Bobfahren beigebracht. Als Bahn-Bundestrainer schaut er bei der WM in Altenberg auf die Fahrlinien der Oberhofer Titelverteidigerin. Aber Ex-Pilot Höpfner ist als Chef des Bob Racing Club Thüringen auch für den Aufschwung beim Nachwuchs im Freistaat mitverantwortlich. Wir sprachen über große Erwartungen mit dem 44-Jährigen.

Eine WM-Medaille in Altenberg ist der Traum jedes Bobfahrers. Sie erinnern sich an 2008?

Oh ja. Damals habe ich körperlich auf der letzten Rille zum Ende meiner Karriere meine erste WM-Medaille mit Bronze im Vierer gewonnen. Zuvor wurde ich Vierter im Zweier und dachte schon; es wird wohl nie was. Altenberg ist etwas Besonderes – die schwere Bahn und die meisten Zuschauer auf der Welt.

Kann ihr Oberhofer Vereinsmitglied Mariama Jamanka nach Olympiasieg und WM-Titel für den dritten Coup in Folge sorgen?

Erst mal langsam. Eine Medaille wäre wirklich okay. Aber natürlich kann es Mariama wieder packen. Ich habe bei ihr in diesem Winter ein Muster entdeckt. Gutes Rennen, schwächeres Rennen. Zuletzt machte sie bei der EM in Sigulda einen Fehler. Also wird es in Altenberg wieder laufen. Das habe ich ihr gesagt (grinst).

Wie holt man hier den WM-Titel?

Die Coolste gewinnt. Mariama weiß nach ihren Erfolgen mit dem Druck und den Tausenden Fans umzugehen. Sie weiß, dass sie einfach viermal gerade runterkommen muss. Fehler machen auf dieser schweren Bahn am Ende alle Frauen. Am Ende werden wohl die Etablierten vorn sein. Also Mariama, Lokalmatadorin Stephanie Schneider, die ihre Karriere übrigens auch in Thüringen begonnen hat, und natürlich Kaillie Humphries – die ein Jahrzehnt Vorsprung als Pilotin hat.

Was zeichnet Jamanka 2020 aus?

Sie ist immer noch akribisch, macht aber inzwischen auch viel selbstständig, entscheidet Dinge nach Rücksprache mit uns Trainern und den Technikern allein. Mit Annika Drazek wird sie am Start ‘losbrennen’ und oben nichts verlieren. Ich hoffe ihre Fahrstabilität kehrt bei der WM wieder zurück. Bei Olympia und der WM kam sie damit in einen Flow, der Gold brachte.

Wie läuft es mit dem Nachwuchs?

Bei der Junioren-WM haben wir mit Jonas Jannuschs Vierer-Bronze erstmals seit Max Arndts Titel 2011 wieder eine Medaille geholt. Dazu waren wir mit Jannusch, Philipp Zielasko, Hans-Peter Hannighofer und Anne Lobenstein mit vier Piloten so stark vertreten wie kein anderes Leistungszentrum. Es ist ein richtiger Thüringer Jugend-Ansturm.

Wann gibt es wieder Thüringer Medaillen bei den Bob-Männern?

Wir müssen weiter Geduld haben. Die Arbeit trägt aber Früchte., Die Sachsen sind da ein Vorbild. Olympia 2022 in Peking kommt für uns noch zu früh. Aber in vier bis sechs Jahren feiern wir erste Medaillen.