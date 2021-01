Bob-EM: Friedrich knackt Langes Sieg-Rekord

Bob-König Francesco Friedrich hat sich den nächsten Rekord geholt. Mit seinen Weltcup-Triumphen 45 und 46 verbesserte der Pirnaer die Piloten-Bestmarke von Thüringens Legende André Lange um einen Sieg. "Als junger Fahrer konnte ich mir das kaum vorstellen. Jetzt ist es eine Ehre, André übertroffen zu haben", sagte der 30-jährige Rekordweltmeister.

Friedrich bleibt weiter hungrig. "Kevin Kuske hat als Anschieber 47 Rennen gewonnen, also muss ich da nochmal nachlegen", freut sich der Sachse, der in Winterberg übrigens seinen Vierer-Fluch brach und im großen Schlitten seinen ersten EM-Titel eroberte.

Echte Konkurrenz hatte Friedrich in Winterberg nicht. Vor allem Vierer-Titelverteidiger Johannes Lochner (Berchtesgaden) blamierte sich nach Platz zwei im Zweier im großen Schlitten als Fünfter restlos. "Das war eine ziemliche Grütze am Start und in der Bahn", nahm sich Lochner und seine Männer in die Pflicht.

Friedrich hingegen fand: "Mein neuer FES-Schlitten und meine Mannschaft haben die Nagelprobe bestens bestanden", so der Sachse nach dem ersten Vierer-Rennen in dieser Saison. Der Kanadier Justin Kripps und der Österreicher Benjamin Maier kamen auf das Weltcup-Podest. Doch mit über einer halben Sekunde Vorsprung fuhr Friedrich in einer anderen Liga.