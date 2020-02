Thüringens Mannschaft des Jahres, Mariama Jamanka und Annika Drazek, gewann in diesem Weltcup bisher nur ein Rennen in Innsbruck. „Doch das zeigte uns nach einer eher schwierigen Saison, wie es funktionieren kann“, so die Oberhoferin Jamanka, die ihren Titel verteidigen will.

Bob-WM in Altenberg: Die innere Ruhe der Weltmeisterin

Eine Lautsprecherin ist Mariama Jamanka nicht. „Ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, ich werde wieder Weltmeisterin. Ich möchte es natürlich wieder schaffen, aber dafür darf ich mir keinen Bock erlauben“, sagt die Titelverteidigerin vom Bob Racing Club Thüringen. Jamanka weiß, Gold bei der Heim-WM in Altenberg gewinnt nur die Pilotin, die am Freitag und Samstag vier Läufe nahe an der Perfektion hinunterzieht. Das gelang der gebürtigen Berlinerin bei Olympia in koreanischen Pyeongchang und bei der WM im kanadischen Whistler. Nun könnte der dritte große Coup der Wahl-Oberhoferin in Folge glücken.

Flockenwirbel hüllt die Bahn im wintergrünen Kohlgrund ein. Am Wochenende ist Sturm vorhergesagt. Jamanka bleibt gelassen. Die sächsische Kollegin Stephanie Schneider, die gerade zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewann, hilft mit ihrer „weltbesten“ Wetter-App. „Hauptsache am Start stört keine Böe“, so die 29-Jährige. Jamanka baut auf ihre innere Ruhe, die sie mit den Erfahrungen in den letzten Jahren gefunden hat. Und auf ihre Anschieberin. Nach Verletzungssorgen im Sommer kehrte die Gladbeckerin Ex-Sprinterin Annika Drazek erst im Januar in den Schlitten zurück. Jamanka, deren „Muckis“ das T-Shirt und die Jeans spannen, ist wie ihre Bremserin topfit. „Am Start wird es keine großen Abstände zwischen den Favoriten geben“, glaubt die Wahlthüringerin. Die Konkurrenz ist groß. Allein vier deutsche Pilotinnen (Jamanka, Schneider und die Youngster Laura Nolte, Kim Kalicki) können Medaillen gewinnen. Favoritin ist aber Kaillie Humphries. Die wehrte sich im großen Stars-and-Stripes-Schal auf der Pressekonferenz nicht dagegen. „Das ist meine Lieblingsbahn, aber auch die hält immer Überraschungen bereit“, so die 34 Jahre alte Kanadierin, die seit dieser Saison für die USA startet. Vorwürfen der sexuellen Belästigung war der Ahornblatt-Verband nicht nachgegangen, bis sich die Vorzeigeathletin aus dem Team verabschiedete. Siegertyp Mariama Jamanka wäre in Altenberg schon mit einer Medaille zufrieden, „wenn ich davor meine beste Leistung abgerufen habe.“ Die Saison der Olympiasiegerin verlief holprig. Ein Weltcupsieg gelang Jamanka/Drazek immerhin in Innsbruck vor vier Wochen. „Das zeigte uns, wie es mit Start, Fahrt und Material funktionieren kann“, so die Oberhoferin. Bei den Männern sind die Vorzeichen eindeutiger. Lokalmatador Francesco Friedrich steht vor seinem sechsten WM-Titel in Serie. Der Mann ohne Nerven aus Pirna verteidigte den Gesamtweltcup und verlor in dieser Saison nur Rennen, wenn er experimentierte. Bundestrainer René Spies macht aber eine Gefahr drastisch klar„Klar ist Franz Favorit. Aber wir müssen wach sein, sonst kommen die anderen Kollegen wie der Kanadier Kripps oder der Lette Kibermanis. Wie die Haie – schmeißt du denen ein Stück Fleisch ins Wasser, beißen sie zu.“ Nico Walther, Chefpilot von Thüringens Anschieber Paul Krenz, rechnet sich mit dem „Spielzeug-Zweier“, wenig Medaillenchancen aus. Sein Augenmerk liegt auf dem großen Schlitten eine Woche später. Dabei kann er mit seiner zuletzt verletzten Stammtruppe starten. „Vorige Woche rief Paul an und sagte; du, Dicker ich kann wieder laufen und jetzt ist er für die WM wieder im Vierer“, so der Dresdner über die Krenz’ Wunderheilung nach dem Knochenbruch im Knöchel. Zeitplan der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg Freitag: Zweierbob Frauen 14 Uhr/12. Lauf, 15.30 Uhr/2. Lauf Samstag: Zweier Männer 11.30 Uhr/1. Lauf, 13 Uhr/2. Lauf, Frauen 15.30/3. Lauf, 17 Uhr/4. Lauf Sonntag: Zweierbob Männer 14.30 Uhr/3. Lauf, 16 Uhr/4. Lauf Donnerstag, 27. Februar: Skeleton Männer 10 Uhr/1. Lauf, 12 Uhr/2. Lauf Freitag, 28. Februar: Skeleton Frauen 9.30 Uhr/1. Lauf, 11 Uhr/ 2. Lauf,Skeleton Männer 13 Uhr/ 3. Lauf, 15 Uhr/4. Lauf Samstag, 29. Februar: Skeleton Frauen 9.30 Uhr/3. Lauf, 11 Uhr/ 4. Lauf, Viererbob Männer 13.30 Uhr/1. Lauf, 10 Uhr/2. Lauf Sonntag, 1. März: Mixed Skeleton Team-WM 10 Uhr, Viererbob Männer 13 Uhr/3. Lauf, 14.30 Uhr/4. Lauf. TV-Übertragung: ARD am ersten, ZDF am zweiten Wochenende Krenz: „Wunder ist geschehen“ – nach Sturz und Knochenbruch doch zur Bob-WM