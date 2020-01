Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich ein starker Lauf – Jamanka zurück auf dem Bob-Podest

Vor allem Oberhofs Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jamanka brauchte nach den enttäuschenden Plätzen vier und fünf in Lake Placid ein Erfolgserlebnis.

Nach dem ersten Lauf sah es trotz Startbestzeit mit Annika Drazek (Gladbek) noch nicht unbedingt danach aus. Erneut beging die 29-Jährige gebürtige Berlinerin einige kleine Fehler in der Bahn und lag als Dritte hinter ihren deutschen Konkurrentinnen Stephanie Schneider (Oberbärenburg) und Debütantin Laura Nolte (Winterberg). Doch die Sächsin Schneider, die einst für den PSV Meiningen als Anschieberin im Bobsport begonnen hatte, meinte: „Wenn Mariama hier einen Lauf voll trifft, gewinnt sie.“

Die Oberhoferin von Bob Racing Thüringen zeigte eine starken zweiten Lauf. Am Ende fehlte nur eine halbe Zehntelsekunde zum Sieg, weil Schneider diesmal mit Jamankas Ersatzfrau Kira Lipperheide überragend startete und die Schneeflocken in der Spur regelrecht pulverisierte. Es war der insgesamt sechste Weltcup-Triumph der einstigen „Sturzpilotin“.

Trotz des verpassten Weltcupsieges strahlten Jamanka und Drazek. „Endlich das Podest und vor allem eine gute Fahrt und gelungene Starts. Es geht jetzt vorwärts“, fanden Jamanka und Drazek, Thüringens Mannschaft des Jahres, die wie im Vorjahr in Winterberg auf Platz zwei gekommen waren.

Nun geht es für das Duo nach La Plagne, wo Jamanka noch nie gefahren ist. „Dort soll es ruppig sein. Das ist eine Herausforderung“, so Jamanka, die noch sechs Wochen Zeit hat, um die Topform für die Heim-WM in Altenberg zu erreichen.

Daran arbeitet auch der Henschleber Paul Krenz, Anschieber im Team von Nico Walther (Oberbärenburg). Bei den Männern wurde in Winterberg der EM-Titel im Viererbob ausgefahren, weil im eigentlichen EM-Ort dem lettischen Sigulda nur Zweier-Schlitten in die engen Kurvenradien geschickt werden können. Nach Platz zwei am Vortag kam die Walther-Crew ohne den verletzten Joshua Blum auf den Bronzeplatz. „Am Start haben wir diesmal zu viel eingebüßt. Das war nicht gut“, übte Krenz Selbstkritik. Sein Pilot zog trotzdem ein positives Fazit. „Alles gut. Zweimal Podest nach meiner langen Verletzungspause. Wir müssen uns jetzt bis zur WM am Start einfach verbessern“, gab Walther die Aufgabe vor.

Den EM-Titel holte überraschend Johannes Lochner vorm Favoriten Francesco Friedrich. Lochner wurde danach als dritter Bob für die WM im Vierer nominiert.