Bobpilot Jonas Jannusch: „Über hundert Kilo dürfen es schon sein“

„Prinzipiell zufrieden“, sei er gewesen, sagte Jonas Jannusch auf der Heimfahrt aus Winterberg. Dort hatte der 21 Jahre alte Bobpilot bei der Junioren-WM mit den Anschiebern Max Neumann (Dortmund), Tim Gessenhardt (Erfurt) und Bastian Heber (Oberhof) Bronze im Vierer geholt. Thüringens erste Medaille beim Talente-Kräftemessen seit neun Jahren.

Der kurze Satz zeigt Jannuschs Ehrgeiz, denn der Sonneberger hatte durchaus mit dem Titel geliebäugelt. Schließlich hat er kurz zuvor bei der EM und in der Europacup-Gesamtwertung triumphiert. „Wir fahren mit einem Lächeln nach Hause. Am Ende war es hier aber das Maximum. Wir sind sehr gut gestartet, ich bin zweimal eine saubere Linie gefahren. Aber die Schlitten der Konkurrenz waren eben zehn Jahren jünger“, erzählte Jannusch, der seit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Jugendspielen 2016 im Monobob in die Spuren der Thüringer Boblegenden Hoppe, Lange oder Arndt treten möchte.

Der Titel bei der U-26-WM im Sauerland hätte Jannusch eine Wild Card für die große WM in zwei Wochen in Altenberg beschert. Trotzdem fährt er diese Woche ins Erzgebirge. „Wir testen Bobs mit der FES, dem Berliner Schlittenbauer. Da bin ich schon sehr gespannt drauf“, so Jannusch, der immer mehr auch technisch lernen will. „Ich schraube leidenschaftlich gern am Schlitten, versuche mir viel bei unseren Mechanikern abzuschauen“, sagt Jannusch, der bei der WM immerhin als Spurschlitten fahren darf.

Im nächsten Jahr bei den „Großen“ angreifen

Im nächsten Jahr will Jannusch dann auch bei den „Großen“ angreifen, um vielleicht schon vor Olympia in Peking 2022 echte Konkurrenz für die Asse zu sein. „Dafür wäre es nicht schlecht, wenn wir moderneres Material bekommen würden“, sagt Jannusch, dessen Vierer aus der Olympiasaison 2010 stammt. Am Start will der Ex-Rodler nun noch schneller werden und auch ein paar Kilo drauflegen. „Jetzt habe ich bei 1,81 Meter 96 Kilo. Über hundert dürfen es schon sein“, meint Jannusch. Seine Freundin auf dem Beifahrersitz grinst und akzeptiert, „wenn es nur Muskeln sind.“

Jannusch führt schon als Junior sein Bobteam wie eine kleine Firma. „Inzwischen kenne ich mich auch ein bisschen mit Zahlen aus. Aber mein Vater hilft mit bei der Buchhaltung“, so der Südthüringer. In ein paar Tagen beginnt dann auch wieder die andere Ausbildung für Jannusch – an der Polizeischule in Meiningen. Doch im Kopf hat er schon den neuen Bob – „für die spannendste Saison meiner bisherigen Karriere“, sagt er.