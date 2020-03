Botschafter der Stadt Gera

Torsten Flössel vom RSC Gera erhielt beim Ball des Sports den Sportpreis „Botschafter der Stadt“ Gera. Der 50-Jährige ist internationaler Rollhockey-Schiedsrichter und Bundesliga-Spielleiter.

Wie fühlen Sie sich als Botschafter der Stadt Gera?

(Lacht!). Ja gut. Aber an sich nicht anders als vorher.

Die Auszeichnung erhielten Sie beim Ball des Sports.

Im Vorfeld wurde ein Video gedreht, aber ich wusste bis zum Abend nicht, worauf es hinausläuft. Ja, ich hatte eine Einladung bekommen. Die Auszeichnung war überraschend, um so größer die Freude.

Die Auszeichnung würdigt das Ehrenamt. Sie sind zehn Jahre schon stellvertretender Vorstand im Verband, praktisch Spielleiter aller Bundesligen und seit 2009 Schiedsrichter mit Elite-Lizenz, also internationaler Referee. Wie kam es zum Seitenwechsel – vom Spieler zum Schiedsrichter?

Nach dem abrupten Ende meiner aktiven Zeit als Rollhockeyer wollte ich dem Sport verbunden bleiben. Aufhören musste ich, weil meine Knie nicht mehr mitspielen. Also stand fest, bei den Oldies wird das nichts mehr ...

Aber Schiedsrichter geht, zumal Sie keine Rollschuhe mehr unterschnallen müssen.

Das ist so. Anfangs war es im Rollhockey noch an der Tagesordnung, dass ein Schiedsrichter pro Spiel in der Bundesliga angesetzt wurde. Doch das Rollhockey hat sich rasant entwickelt, ist unheimlich schnell geworden, und um ein Spiel gut im Griff zu haben, sind zwei Schiedsrichter optimal.

Die SG Blue Lions ist in die erste Bundesliga aufgestiegen, noch steht die Spielgemeinschaft Gera-Chemnitz ohne Sieg da. Sie leiten ja regelmäßig Spiele der ersten Liga. Wie beurteilen Sie die Situation?

Die Bundesliga ist schon eine Herausforderung, gerade als Aufsteiger. Ich hoffe, die Blue Lions bleiben in der Liga, geben nicht auf.

Nicht nur für die Bundesliga, auch für Europa- und Weltmeisterschaften sowie Europacupspiele wurden Sie nominiert. Wie geht das vonstatten? Werden Sie beobachtet? Wird Ihre Leistung bewertet?

Durch meinen Dienstherren erfahre ich volle Unterstützung durch die Freistellung zu internationalen Einsätzen. Nur so geht das überhaupt. Aber zu Ihrer Frage: Es gibt ein Ranking, danach richtet sich die Nominierungen. Es gibt auch Beobachter vom Internationalen Verband und auch die Vereine bewerten den Schiedsrichter.

Auch die unterlegene Mannschaft?

Auch die, ja. Aber deren Votum fließt nur zu zwanzig Prozent in die Bewertung ein.

Verlieren ist nicht einfach und schnell ist der Schiedsrichter als Schuldiger ausgemacht. Müssen Sie viel erdulden?

Es ist lauter und emotionaler geworden. Doch ich höre da nicht hin, konzentriere mich auf meine Aufgabe als Schiedsrichter. Der beste Referee ist der, der das Spiel unauffällig im Hintergrund zu jeder Zeit im Griff hat.

Und manches Mal sind Sie sogar mit ihrem Sohn Patrick im Einsatz?

Ja, in der Bundesliga ist das schon mal der Fall. Das freut mich, dass mein Sohn auch die Schiedsrichterlaufbahn eingeschlagen hat.

Unter all den Einsätzen, die Sie bereits in all den Jahren hatten. Sticht etwas heraus?

Ja, die WM in Angola 2013 war ein besonderes Erlebnis, zumal ich das kleine Finale leiten durfte. Dort fanden die Spiele vor 10.000 Zuschauern statt und das war eine ganz besondere Atmosphäre.

Und was soll noch passieren?

Zehn Jahre habe ich noch. 60 ist die Altersgrenze bei uns für die Schiedsrichter. Dieses Jahr wird man sehen, was stattfindet. Europameisterschaften sind im Sommer in Portugal und Frankreich geplant.

Falls die Titelkämpfe stattfinden, sind Sie als Botschafter der Stadt Gera unterwegs. Wie finden Sie denn Gera?

Ursprünglich komme ich ja aus Ballenstedt, bin aber schon seit 1986 in Gera, habe bis zur Wende als Hauer bei der Wismut gearbeitet, bin jetzt bei der Polizei.

Dann kennen Sie die Gerschen und ihre Stadt.

Ja, und Gera ist besser als der Ruf, der der Stadt zuweilen vorauseilt. Das Zentrum hat sich gemacht und sportlich sind wir in vielen Vereinen top aufgestellt. Der Rollhockeyverein ist ein Aushängeschild der Stadt.