Bowling in Thüringen: Saisonabbruch noch kein Thema

Wie es mit dem Spielbetrieb auf Landesebene im Bowling weitergeht, ist noch nicht entschieden. Während die Deutsche Bowling-Union (DBU) in den Bundesligen die Saison ohne Wertung beendet hat, konnte sich die Sektion Bowling im Thüringer Keglerverband (TKV) bisher nicht zu einem Abbruch durchringen. "Zum heutigen Stand kann keine Aussage zu den geplanten Turnieren gemacht werden. Sobald die Öffnung der Bowlingcenter in Sicht ist, wird sich der Sportausschuss über die Fortsetzung des Sportjahres verständigen", informierte Carmen Frey, die Vorsitzende der Sektion Bowling im TKV.

Bis zum Lockdown konnten in Thüringen drei Turnierspieltage absolviert werden. In der höchsten Liga des Freistaates, der 1. Landesliga, führen aktuell die Damen von SportBowler Erfurt I sowie die Herren vom Mühlhäuser BC 98 die Tabellen an.