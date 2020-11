Boxer Peter Bäumler ist ein Kämpfer bis heute

Peter Bäumler hat ihn mitgebracht – den Weltmeistergürtel. Dass er wieder glänzt, sei ein kleines Wunder. Am 3. Oktober hatte ein Feuer die Trainingsstätte des ASC Ronneburg zerstört, auch den WM-Gürtel mit einer dicken Rußschicht überzogen.

„Die Spezialfirma Biocleaning aus Gera hat das wieder hingekriegt“, strahlt Peter Bäumler und reckt den Gürtel in die Höhe, wie einst im Ring. Der 42-Jährige ist Ehrengast des Zeulenrodaer Boxertreffens, lässt seine Karriere mit über 30 Jahren im Ring Revue passieren. Die Teilnehmer der Runde, in der Mehrzahl ehemalige Boxer der BSG Aufbau Zeulenroda, erfahren, was dazugehört, vom olympischen Boxen zum Kick- und Thaiboxen zu wechseln. Nicht nur Joachim Kapp, Organisator des Boxertreffens, nötigen die Ausführungen des Ronneburgers Respekt ab.

WM-Gürtel 2017 im Kickboxen als Krönung der langen Laufbahn

„Als Boxer hast du schon mal was abgekriegt“, sagt der frühere Federgewichtler, der auch für Wismut Gera in den Ring stieg, „doch unten herum waren wir immer heil“. Kurz zuvor hatte Europa- und Weltmeister Peter Bäumler einige Fotos seiner malträtierten Füße und Oberschenkel gezeigt. Wählerisch, was seine Gegner betrifft, ist Peter Bäumler nie gewesen. „Ich stelle mich jedem Kampf, jedem Gegner.“ Diese Einstellung hat ihm Sympathie und Respekt in der K1-Szene eingebracht, aber auch schmerzhafte Niederlagen.

In seinen 150 Kämpfen im olympischen Boxen ging er nie K.O., als Kickboxer erwischte ihn Ömer Kocak im April 2013. „Ich hatte Kocak schon am Boden, wollte den Zuschauern in Jena einen spektakulären Knock-Out zeigen. Ich habe wohl eine Sekunde zu lange gezögert, die Führhand etwas zu tief gehabt.“ Und dieses Zögern, diese Lücke in der Deckung, wurde ihm zum Verhängnis. „Aus Verzweiflung, ohne Blickkontakt zu mir, haut Kocak einen Schwinger raus und trifft mich am Kinn. Bumms! Aus!“

Doch Peter Bäumler stand wieder auf. Am 9. Oktober 2014 schlug er zu. Bei der Fightnight Majesty of Prussia unter Aufsicht des Weltverbandes WKU erkämpfte er sich auf Schloss Diedersdorf im dritten Anlauf gegen Kocak den EM-Titel. Etwas besonnener, seine taktische Marschroute über fünf Runden einhaltend, holte sich Peter Bäumler verdient den EM-Gürtel.

Als Europameister erhielt er 2015 eine Einladung zur Thaibox-WM nach Thailand, zog sich aber im Training vor Ort eine Fuß-Verletzung zu, konnte kaum stehen, kämpfte dennoch und kam immerhin auf Platz fünf. „Ich hatte mich auf die lange Reise gemacht, also wollte ich auch kämpfen.“

Peter Bäumler hatte Erfolg im Ring, doch leben konnte er vom Boxen nie. „Ich habe immer gearbeitet, um mir meinen Sport leisten zu können und dass mein Klingelschild an meiner Wohnung dranbleiben konnte“, sagt der gelernte Elektromonteur. „Sagen wir so, ich bewege mich seit 2005 mit einer professionellen Einstellung in der Profiszene.“

Mit den Fäusten macht ihm keiner etwas vor, dank seiner umfassenden Ausbildung im olympischen Boxen durch Jürgen Knips in Ronneburg und durch die Trainer an der Sportschule in Gera. Ins Kickboxen sei er nach und nach reingewachsen, „ich habe mir alles hart erarbeitet. Kick für Kick.“

Schon als Achtjähriger hatte er sich bei den Boxern in Ronneburg gemeldet, wurde Internationaler Deutscher Juniorenmeister. Noch immer wurmt ihn die umstrittene Erstrunden-Niederlage gegen Sebastian Zbik 2002 bei den Deutschen Meisterschaften in Sindelfingen. Selbst der damalige Bundestrainer Helmut Ranze sprach später von einem Fehlurteil. Vor den Titelkämpfen im Glaspalast hatte sich Peter Bäumler im Kölner Gym mit Ulli Wegner vorbereitet, war topfit nach Sindelfingen gefahren.

Kaum verwunderlich, dass der gut ausgebildete Boxer Profiangebote bekam, doch Bäumler lehnte ab. Also weiter olympisches Boxen und neue Herausforderungen im Kick- und Thaiboxen. Doch bis er sich einen WM-Gürtel anlegen konnte, sollte es noch dauern. Im Herbst 2017 war es soweit. In Berlin schickte er K1-Titelverteidiger Mehmet „Gun“ Balik in der fünften Runde zu Boden.

Nur drei Wochen später wollte er auf Schloss Diedersdorf um einen WM-Titel im Kickboxen antreten, doch daraus wurde nichts. Eine Fußverletzung stoppte ihn. Mit einem Schlag sollte alles zu Ende sein. „Irgendwas fehlte, blieb unvollendet“, sagt er. Also der Rücktritt vom Rücktritt und zum Abschluss der Karriere ein hart geführter Muay-Thai-Kampf mit MMA-Handschuhen über einmal neun Minuten gegen den dreimaligen Kickbox-Weltmeister Lorand Sachs. Peter Bäumler gewann den Kampf in Rathenow nach Punkten, der Schlussgong war eine Erlösung.

Auch heute noch steht er im Ring – als Trainer beim ASC Ronneburg. „Das war für mich eine Ehre, früheren DDR-Boxern von mir zu erzählen, die mir zuhörten und interessiert Fragen stellten.“

Coronabedingt war die Runde klein, aber die, die da waren, haben es nicht bereut und freuen sich auf das Boxertreffen 2021.