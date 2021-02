Breitenworbiser spricht sich gegen Teamverkleinerungen aus

Breitenworbis Routinier Martin Winter vom Tischtennis-Verbandsligisten TSV Breitenworbis wird auch in der kommenden Saison weiter für seine Mannschaft aufschlagen.

Am Freitagabend, 26. Februar, hat sich der Thüringer Tischtennis-Verband (TTTV) in einer Onlinesprechrunde mit den Vereinsvertretern darüber ausgetauscht, wie sich die vom Deutschen Tischtennis-Bund beschlossene Annullierung der Saison im Freistaat auswirken wird. Zudem sollten Ideen gesammelt werden, wie man die fehlende Spielpraxis in den kommenden Monaten nachholen kann.