BSG Chemie Kahla II: Warten auf die A-Junioren

Als Tabellenzehnter verabschiedeten sich die Fußballer der BSG Chemie Kahla II in die Winterpause der Kreisliga. Die Kahlaer haben sogar zwei Spiele weniger ausgetragen als die Konkurrenz. Am 23. Februar geht es im ersten Nachholer gegen Kickers Maua, die Woche darauf gegen den SV Frauenprießnitz.

„Die Tabelle ist durch die ausgefallenen Partien wenig aussagekräftig. Wenn wir in den beiden Partien noch punkten, können wir einige Plätze gutmachen. Das sollte auch schon unser Ziel sein“, sagte Thomas Rindt. Er hatte im Sommer 2019 die Reservemannschaft als Trainer übernommen. Damals war unklar, wohin das Boot steuert. „Es war alles sehr wacklig. Es hätte auch passieren können, dass wir die Mannschaft abmelden. Das konnten wir verhindern. Bis jetzt fühlt es sich aber gut an“, sagte Rindt. Mit dem Abstiegskampf wollen die Kahlaer indes nichts zu tun haben. „Sicherlich müssen wir unseren Kader Woche für Woche umbauen. Dennoch sollten die Spieler schon die Klasse haben, im gesicherten Mittelfeld einzukommen, auch wenn einige wenige trainieren können“, sagte Rindt.

Beim Blick auf die zwölf absolvierten Partien sagte Rindt, „dass wir schon einige Punkte verschenkt haben, wenn ich allein an das Spiel in Silbitz denke. Bis auf die erste Viertelstunde waren wir an diesem Tag einfach nur schwach. Auf Grund der zweiten Halbzeit verdiente sich Silbitz den Sieg, auch wenn sie nicht viel besser waren.“

Wozu die Kahlaer sportlich in der Lage sind, demonstrierten sie in den zwei Duellen gegen die Reservemannschaft des FC Thüringen Jena. Im ersten Spiel holten die Kahlaer durch zwei späte Tore von Richard Jüngling ein 3:3, obwohl die BSG-Reserve bis zur 80. Minute 1:3 hinten lag. Jüngling mauserte sich auch in den späteren Partien zum Torjäger bei Kahla II. Rindt bescheinigte ihm eine gute Entwicklung. „Er wurde ja auch schon belohnt mit Kurzeinsätzen in unserer ersten Mannschaft.“ Das verrückteste Spiel war das Rückspiel beim FC Thüringen Jena II. Die Partie endete nach 90 Minuten 5:5. Die Freude über den Punkt währte nicht lange. Es stellte sich heraus, dass die Kahlaer drei Stammspieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt hatten. Aus dem 5:5 wurde am grünen Tisch eine 0:2-Niederlage. „Na klar war das ärgerlich. Es war trotzdem eine gute Leistung. Wenn wir die zum Maßstab machen könnten, würden wir viel weiter oben stehen in der Tabelle“, sagte Rindt.

Die aktuelle Spielzeit 2019/20 sieht Rindt als Übergangssaison. „Beide Mannschaften, unsere erste und auch wir als zweite, warten sehnsüchtig auf unsere A-Junioren. Wir sind bemüht, alle Spieler in Kahla zu halten. Ich denke, dass die ersten Spieler in der nächsten Saison schon zu Einsätzen kommen könnten. Verheizen sollten wir die Burschen nicht, zumal viele noch ein Jahr bei den A-Junioren spielen könnten“, sagte der Verantwortliche.