Wer bisher die Fußballer der BSG Chemie Kahla als Top-Favoriten auf den Staffelsieg in der Landesklasse auf dem Zettel hatte, der dürfte seit Sonnabend anders denken. Die Kahlaer verloren ihr Heimspiel gegen die SG Traktor Teichel 1:3. Mit vier von 15 Punkten ordnet sich das Team in der unteren Tabellenhälfte ein.

Dass es nicht läuft, liegt auch mit an der Verletzungsmisere. Gleich acht Spieler standen nicht zur Verfügung. Die Verletzungen sind so gravierend, dass es auch in den kommenden Wochen keine Entspannung gibt. „Das hatte sich in der Vorbereitung angedeutet. Da dachten wir, das kriegen wir bis zum Ligastart hin. Das war nicht der Fall. Die Zahl der Ausfälle ist noch größer geworden“, sagte Kahlas Co-Trainer Thomas Kellner.

Dabei hatte sich die Mannschaft fürs Teichel-Spiel so viel vorgenommen. Doch die Ausgangslage war bescheiden. Nur zwei Wechselspieler saßen auf der Bank. Mit Maximilian Enkelmann und Markus Güttich fehlten zwei Stammkräfte. „Sicherlich hätten wir Max mit fast 39 Grad Fieber auf den Platz schicken können. Er hätte auch gespielt. Das wäre aber Wahnsinn gewesen. Auch Markus hätte vielleicht spielen können. Das Risiko wäre auch bei ihm zu groß gewesen“, sagte Kellner.

Er nannte die Leidensgeschichte von Peter Rauscher. „Peter hat sich von Woche zu Woche gequält. Irgendwie ging es. Doch jetzt hat sich herausgestellt, er muss operiert werden.“

Die Tage vor dem Spiel waren für Kellner sehr unruhige. Sein Blick ging ständig zum Handy. „Wenn da noch einer abgesagt hätte, hätten wir keine komplette Mannschaft stellen können.“

Die fürs Teichel-Spiel neu zusammengestellte Mannschaft machte ihre Sache nicht schlecht. In der ersten Halbzeit hätten Christoph Körber und Thomas Schurtzmann eigentlich treffen müssen. Als Teichel einen Elfmeter zugesprochen bekam, drohte das 0:1 (30.). Doch Stefan Staskewitsch verschoss. „In der Kabine waren wir uns einig. Was fehlte, war ein Tor“, sagte Kellner.

Doch das erste Tor des Spiels erzielte indes Robert Dörfler für Teichel durch einen aus Kellners Sicht nicht so eindeutigen Elfmeter (76.) Doch die Kahlaer schüttelten sich, machten Druck – kamen durch Körber zum 1:1 (80.). Danny Reuthers Lupfer aus 20 Metern ging hauchdünn neben das Tor. „Wenn wir da in Führung gehen, verlieren wir das Spiel nicht mehr“, sagte Kellner. Im Gegenzug traf Evan Häußer zum 2:1 (87.). Die Köpfe der Kahlaer Spieler gingen nach unten. Es folgte noch das 1:3 (89.) durch Carl Werner Kaldeborn – und das dritte Punktspiel war verloren für Kahla.

„Wie es dann in der Kabine aussah, muss ich nicht beschreiben. Jeder ist unzufrieden. Wir müssen aber auch so ehrlich zu uns sein, dass unter diesen aktuellen Voraussetzungen nicht mehr möglich ist“, sagte der Mann von Chemie.

In der Vorsaison hatte Kahla Glück mit seinem Mini-Spielerkader. Im Sommer hatte man reagiert, holte bis zu sieben neue Spieler. Man wollte gewappnet sein...