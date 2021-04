Bundesliga-Auftakt im Mountain-Bike: Kettenriss in zweiter Kurve und eine Horror-Reise in Bayern

Obergessertshausen/Stadtilm. Mountain-Bike-Bundesliga: Auftakt für den Stadtilmer Florian Anderle von allerlei Defekten überschattet

Der Auftakt in die Mountain-Bike-Bundesliga lief für den Stadtilmer Elitefahrer Florian Anderle alles andere als gut. Im bayerischen Obergessertshausen kam Anderle zunächst beim Short Track durch Krumbachs Altstadt mit dem zehnten Rang ins Finale. Dabei hatte sich Anderle, (Team FujiBikes Rockets) aber zu sehr verausgaben müssen und wurde am Ende ausgepowert nur 28.

Tags darauf beim Cross-Country in der Bundesliga lief es noch schlechter. Anderle: „Ich kam lediglich bis zur zweiten Kurve, musste dort das Rennen mit einem Kettenriss beenden. Ärgerlich!“

Aber auch drumherum lief einfach alles schief. Für den 24-jährigen Biker vom RSV Stadtilm war schon die Anreise ins bayerische Schaben der echte Horror.

Mit einem zur Verfügung gestellten Wohnmobil unterschätzte Florian Anderle zunächst, wie viel Zeit man bei der Anreise verliert, wenn man nicht mit 130 km/h fährt. Reichlich spät angekommen, mussten die Räder dann in einem Schneesturm und im Dunkeln ausgepackt und zusammengebaut werden. Dabei blieb wohl das Licht zu lang an und am Morgen war die Batterie leer. Die Odyssee ging weiter: In Krumbach ergossen sich 100 Liter Frischwasser auf den Parkplatz, weil sich das Notventil des Wohnmobils öffnete. Auf der abendlichen Weiterfahrt nach Obergessertshausen machte die Batterie erneut schlapp. Nur mit Notbeleuchtung mussten 15 Kilometer überstanden werden. Am nächsten Morgen sprang das Wohnmobil gar nicht mehr an. Die Lichtmaschine war defekt. „Gestrandet, hilflos und verzweifelt konnte nur noch der ADAC helfen.“ Da kann es nur besser werden.