Bundesliga: BVB wieder ohne Sieg - Rückschlag für Union

Essen Vizemeister BVB bleibt in der Bundesliga weiter ohne Sieg. Union Berlin unterliegt gegen Bochum deutlich.

Borussia Dortmund droht den Anschluss zur Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga zu verlieren. Der Vizemeister kam am Samstag nicht über ein 1:1 (1:1) beim FC Augsburg hinaus und verbleibt nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen vorerst auf dem fünften Tabellenplatz. Spitzenreiter Bayer Leverkusen könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt bereits auf 13 Punkte enteilen.

Für Union Berlin gab es nach dem Europacup-Aus unter der Woche mit dem deutlichen 0:3 (0:1) beim VfL Bochum auch den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf. Die Köpenicker weisen nur zehn Punkte auf und liegen auf dem Relegationsrang. Nur der SV Darmstadt 98 und der FSV Mainz 05 (jeweils neun Punkte) sind schlechter. Darmstadt verlor trotz langer Überzahl gegen den VfL Wolfsburg 0:1 (0:0). Auch die Mainzer blieben beim 0:1 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim daheim ohne Punkt. Für den Bundesliga-Neuling war es der erste Auswärtssieg im Oberhaus.

Begleitet wurde der 15. Spieltag von heftigen Fan-Protesten gegen den Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga. Mitunter wurden wie in Bochum Tennisbälle und Schokoladentaler auf das Spielfeld geworfen, dazu gab es Schmähgesänge und Protestplakate. Bei der Mitgliederversammlung am Montag hatte DFL von den Proficlubs das Mandat erhalten, nun konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner aufzunehmen.

In Augsburg brachte Top-Scorer Ermedin Demirovic die Gastgeber in Führung, nachdem er sich zuvor in einem harten Zweikampf mit Nico Schlotterbeck durchgesetzt hatte (23. Minute). Die Szene wurde überprüft, aber nicht beanstandet. Für Demirovic war es das achte Saisontor. Dortmund gelang noch vor der Pause durch Donyell Malen der Ausgleich (35.).

Gonçalo Paciencia (VfL Bochum) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Takuma Asano. Foto: Max Ellerbrake / Max Ellerbrake / firo Sportphoto

Besonders prekär ist die Situation in Mainz, die Marvin Pieringer mit seinem Siegtor für Heidenheim (12.) nochmals verschärfte. In Darmstadt konnten die Gastgeber auch eine mehr als einstündige Überzahl nicht ausnutzen, nachdem Maxence Lacroix nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (27.). Lovro Majer erzielte den Wolfsburger Siegtreffer (63.). dpa