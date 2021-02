Bundesliga-Wiederstart mit Thüringenderby?

Der Gräfenrodaer Gewichtheber André Langkabel hofft ab April wieder auf echte Wettkämpfe in der 2. Bundesliga und die Erfüllung seiner U23-EM-Norm.

Gräfenroda Gräfenrodaer Gewichtheber hoffen auf Trainingstart ab 7. März und Bundesliga-Auftakt am 24. April gegen Suhl – ZDF zu Gast

Nun steht fest. Im Gewichtheben soll es für die 1. und 2. Bundesliga doch eine Saison geben. Der Bundesliga-Ausschuss des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber hat in Abstimmung mit den Vereinen entschieden, eine „Kurzvariante der Bundesliga“ durchzuführen und am 19. Juni sogar einen Deutschen Meister zu ermitteln. Für die Heber soll die Runde am 24. April beginnen.