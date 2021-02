Bundestrainer Löw freut sich schon auf Bayern-Profi Musiala

München. Das Bayern-Talent rückt beim 4:1-Sieg in Rom in den Mittelpunkt. Löw hat den fast 18-Jährigen überzeugt, künftig für Deutschland zu spielen.

Leon Goretzka lief nach der Annahme ein paar Schritte, ehe er den Ball aus dem Fußgelenk durch die Lücke zwischen zwei Gegnern lupfte. Goretzkas Kollege Jamal Musiala nahm den Ball an und schloss mit seinem rechten Fuß von der Strafraumgrenze ab. Flach flog der Ball in dieser 24. Minute ins Eck zum vorentscheidenden 2:0 beim 4:1 (3:0)-Sieg des FC Bayern bei Lazio Rom im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

Außer Musiala trafen für den Titelverteidiger Robert Lewandowski (9.), Leroy Sané (42.) sowie Lazios Francesco Acerbi per Eigentor (47.), Joaquin Correas erzielte den Ehrentreffer (49.). Planen können die Bayern damit schon vor dem Rückspiel am 17. März fürs Viertelfinale. Doch das Hauptgesprächsthema war der Teenager Musiala -- und dessen Entscheidung für das deutsche Fußball-Nationalteam.

Musiala jüngster deutscher Torschütze in der Champions League

Es war, wenn man so will, ein Schuss Zukunft, den der offensive Mittelfeldspieler beigemengt hatte zum Siegrezept in Rom. Sich selbst hatte er mit seinem ersten Tor in der Champions League schon drei Tage vor seinem 18. Geburtstag am Freitag beschenkt; und nebenbei auch seinen Trainer Hansi Flick, der gut eine Stunde nach dem Abpfiff im Stadio Olimpico 56 Jahre alt wurde.

Musiala hatte zugleich einen Rekord aufgestellt, als jüngster Torschütze für einen deutschen Klub in Europas Eliteliga. Er war sogar erst der zweite 17-Jährige überhaupt, der in einem K.o.-Spiel der Champions League getroffen hatte. Vor allem war das große Talent nun der glückliche Vertreter von Thomas Müller gewesen, was beinahe daherkam wie ein Vorgriff auf jene mittelfristige Zukunft, in der der frühere Nationalspieler Müller auch beim FC Bayern nicht mehr erste Wahl sein wird.

Müller fiebert auf der Couch mit

Der 31 Jahre alte Müller hatte am Spieltag noch ein Video aus seinem heimischen Quarantäne-Zimmer gesendet, in dem er nach seiner Corona-Infektion im übertragenen Sinne mit den Hufen scharrte, als er sagte: „Ich muss raus aus dem Stall.“ Abends sah er im Fernsehen seinen Vertreter Musiala stark aufspielen, als sei dieser befreit von der Last der Überlegungen zu seiner Zukunft. Für diese musste ja nicht nur mit dem FC Bayern jener langfristige Millionen-Vertrag ausgehandelt werden, der Musiala wohl schon an seinem Geburtstag am Freitag vom Auszubildenden zum Profi erhebt. Zu klären war auch noch die emotional schwierige Frage, für welche Nationalmannschaft Musiala künftig spielen möchte.

Am Mittwoch, noch vor der Rückkehr aus Rom, wurde Musialas Entscheidung offiziell, in Zukunft für Deutschland spielen zu wollen und nicht für England. „Am Ende habe ich einfach auf mein Gefühl gehört. Und diese Entscheidung fühlt sich nun auch 100 Prozent richtig an“, sagte das Talent, „ich habe ein Herz für Deutschland und ein Herz für England. Beide Herzen werden auch weiterhin schlagen. Ich habe sehr viel über diese Frage nachgedacht.“ Musiala wurde in Stuttgart geboren und wuchs danach zunächst in Fulda auf. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus Nigeria. Als Musiala sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Southampton, schon bald wurde der FC Chelsea auf das Talent aufmerksam. Im Nachwuchs der Londoner wurde Musiala von 2011 bis 2019 ausgebildet, danach lief er zum FC Bayern über.

Musiala: „Sehr gutes Gespräch mit Löw“

Zuletzt hatte Musiala noch für Englands U21 gespielt, ehe es Ende Januar in München zu einem Treffen mit dem Bundestrainer und DFB-Direktor Oliver Bierhoff kam. „Ich hatte ein sehr gutes und ehrliches Gespräch mit Joachim Löw“, erzählte Musiala nun, „Herr Löw hat mir bei diesem Treffen einen sehr klaren Weg für mich in der Nationalmannschaft aufgezeigt.“

Seine „ganz klaren Ziele“ seien nun die WM 2022 in Katar und EM 2024 in Deutschland, insgeheim hofft er aber auch schon auf die EM in diesem Sommer. „Ich denke, dass wir ihn nun im März auch in unseren Kader berufen werden, zumal dieser aufgrund von drei anstehenden Länderspielen innerhalb weniger Tage wieder tendenziell größer sein wird“, sagte Löw vor dem Auftakt in die WM-Qualifikation.

Vielleicht läuft es dann ja ähnlich wie nun beim Siegrezept in Rom mit dem Schuss Zukunft: Pass Goretzka, Tor Musiala – und Müller sieht’s im Fernsehen.