Calenius aus dem Getümmel ins Glück

Michael Junker ist schon ein kleines Schlitzohr. Der Schindler? Nee, nee, der fällt aus. Eine Zerrung, da ist nichts zu machen, erklärte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC 03 Weimar im Vorfeld der Partie gegen den SV Schott.

Und dann – da schau her – läuft eben jener Marvin Schindler mit zehn anderen Kickern seiner Farben aufs Feld. Junker grient. „Ich habe ihn fix noch getaped. Und dann setzte eine Sofortheilung ein“, sagt er. Dass sein Schützling am Ende sogar noch eine wichtige Rolle für den Spielausgang spielen würde, hätte sich der Übungsleiter aber wohl nicht gedacht ...

Nun, von vorn: Rasch jubelt Weimar. Marian-Lucian Stan-Cotti ist es, der das Leder im zweiten Versuch über die Linie drückt, 1:0 nach fünf Minuten. Die Glaswerker aber stecken nicht auf, sind im Abstiegskampf der Verbandsliga auf jeden Punkt angewiesen. Sie kommen ebenso geschwind zum Ausgleich. Denn schon in der elften Spielminute schiebt Noel Fischer nach Querpass von Paul Neugebauer ein, 1:1 (11.). Und so geht’s in den Rest des Spieles, in dem die Gastgeber und Gäste mit weiteren guten Gelegenheiten schludern. Ganz ehrlich, sagt Michael Junker, „mit dem 1:1 hätte ich leben können, wäre damit auch zufrieden gewesen“. Doch die Schlussphase hat es in sich – und birgt Gesprächsstoff.

Zwölf Minuten vor dem Ende ist der bereits angesprochene Schindler in einen Zweikampf mit dem Jenaer Maxim Haase verwickelt. Der, so erzählt es Weimars Trainer, habe schon in verschiedenen Situationen zuvor im Spiel eine gewisse Theatralik zu erkennen gegeben. Nein, fürs DNT in Weimar reicht’s nicht. Dafür aber, Marvin Schindler zu einer unbedachten Geste hinzureißen.

„Sechs, sieben Mal fiel der Jenaer vorher schon laut schreiend zu Boden. Als dann Schindler mit involviert war, hat er das leider nicht unkommentiert gelassen“, sagt Junker. Schindlers Zeigefinger an der Stirn verstand der Schiedsrichter wiederum als einen „Vogelzeig“ gegen ihn. Rot. „Das ist eine Unsportlichkeit, das wird bestimmt zwei Spiele Sperre geben“, sagt Junker. Was ihn besonders ärgert: Eingedenk der sowieso dünnen Personaldecke ist diese rote Karte noch einmal folgenschwerer. Nächste Woche, beim Gastspiel in Bad Langensalza, wäre eben einer wie Schindler wohl gut zu gebrauchen gewesen.

Was Junker dann aber beeindruckt hat, ist die Reaktion seiner Mannschaft. „Die haben sich jetzt nicht auf diesem einen Punkt ausgeruht, haben sich nicht darauf verlegt, das Remis in Unterzahl zu verteidigen, sondern haben weitergemacht, weiter auf ein zweites Tor gespielt“, sagt er. Und das fällt dann auch – spät, aber nicht zu spät.

Die Nachspielzeit läuft schon, da herrscht ein wirres Durcheinander in der Glaswerker Box. Der Ball fällt im Getümmel vor die Füße von Kevin Calenius – und der zieht ab. Die Kugel fällt vom Innenpfosten in die Maschen. Kaum zu glauben: Weimar siegt dank des Jokertores.

Alles richtig gemacht, Herr Junker! Und der Eingewechselte freut sich derweil in der Spielertraube über seinen Treffer. Und kurz drauf ist’s vorbei. Diese drei Punkte samt ihrer Entstehung könnten einen positiven Einfluss auf die weitere Entwicklung in der Rückrunde nehmen, erklärt Weimars Trainer. Sich nach einer roten Karte zusammenzuraufen, fast trotzig dann eben doch noch zu gewinnen, derlei schweiße zusammen. Stolz sei er deswegen auf seine Mannschaft, allen voran Stephan Pabst, der die ganze Woche nicht trainierte, da sein lädiertes Knie wieder mit Schmerzen auf sich aufmerksam gemacht hat. „Er ist einer, der den Takt angeben kann, der die Signale auf dem Feld gibt, wann man anläuft, wann es vielleicht besser ist, es nicht zu tun“, sagt Junker. Dann zieht er sich zurück – und seine Jungs feiern und tanzen mit den Fans.

Verdient haben sie sich’s.