Carsten Kammlott schießt Bad Frankenhausen in Runde drei

Als Schiedsrichter Roland Hillig an diesem Nachmittag zum letzten Mal in seine Pfeife blies, da mischte sich in die Freude von Bad Frankenhausens Trainer Silvio Beer über den Einzug in die dritte Runde des Fußball-Landespokals eine gehörige Portion Erleichterung. Seine Mannschaft, die im Meisterschaftsbetrieb in der Thüringenliga um Punkte kämpft, benötigte gegen das Schlusslicht der Landesklasse Staffel 2, Gastgeber VfB Artern, die Verlängerung und einen Torjäger der Extraklasse, um weiterzukommen.

Neuzugang und Ex-Profi Carsten Kammlott, im Sommer von Wacker Nordhausen in seine Geburtsstadt zurückgekehrt, bescherte dem Favoriten durch seinen Doppelpack (89./110.) einen verdienten, aber hart erkämpften 2:1 (0:0)-Erfolg. Die tapferen Hausherren, die in ihrer Landesklasse-Staffel noch ohne jeden Punkt dastehen und in sechs Spielen erst vier Tore zustande gebracht haben, waren vor 200 Zuschauern durch einen Freistoßtreffer von Tom Schlotthauer nach einer guten Stunde (62.) in Front gegangen und schnupperten schon am Sieg – bis Kammlott kam und das mit Spannung erwartete Match doch noch drehte.

„Mit Ruhm bekleckert haben wir uns nicht“

„Mit Ruhm haben wir uns heute nicht gerade bekleckert“, gestand Beer kurz nach dem Abpfiff. In einer Partie, die Bad Frankenhausens Coach als „typisches Pokalspiel“ charakterisierte, hatte seine Elf zwar mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz, tat sich jedoch ungemein schwer, im dichten Defensivverbund des heimischen VfB Lücken zu finden und sich hochkarätige Chancen herauszukombinieren. „Kompliment an Artern, sie haben das wirklich sehr diszipliniert gemacht“, befand Beer anerkennend.

Bei Artern fehlte an diesem Tag nicht nur ein wenig Glück, um die Pokalüberraschung zu schaffen, sondern auch der etatmäßige Trainer an der Seitenlinie. Matthias Köpp weilte in seinem lange geplanten Angelurlaub am Bodensee, hatte sich jedoch im Vorfeld mit seinem Co-Coach Patrick Gonnermann ausgetauscht und an Formation und Taktik gefeilt.

Um Kammlott und Co. erst gar nicht ins Rollen kommen zu lassen, formierten sich die bisher im Ligaalltag so gebeutelten Arterner kompakt, legten ihr Hauptaugenmerk auf die Arbeit gegen den Ball und taten dies gekonnt und vor allem diszipliniert. Räume und Gelegenheiten für eigene schnelle Gegenstöße ergaben sich für die Bad Frankenhäuser dadurch kaum. „Wir wollten so lange wie möglich die Null halten, aber auch Akzente nach vorne setzen, und das haben wir fast perfekt gemacht“, resümierte Gonnermann.

Arterns Neuzugang Hänchen überzeugt

„Letztlich war unser Sieg verdient, aber das schmälert die Leistung Arterns nicht“, fand auch Beer lobende Worte für den an diesem Tag so wehrhaften Kontrahenten. „Ich bin nur froh, dass wir nicht ins Elfmeterschießen gehen mussten, denn das ist immer Glückssache“, atmete Bad Frankenhausens Trainer nach den spannenden 120 Minuten auf.

Bei Artern stand der erst 18-jährige Neuzugang Florian Hänchen, der vom VfB Weißwasser aus der Landesliga Sachsen gekommen war, in der Anfangsformation und überzeugte auf Anhieb. „Er hat ein richtig starkes Spiel gemacht und ist eine gute Verstärkung“, zollte Gonnermann dem Youngster Respekt. Tom Schlotthauer bewies bei seinem gekonnten Freistoß aus halblinker Position Mut und setzte diesen aus größerer Entfernung in die lange Ecke. „Respekt, das hat das Selbstbewusstsein des Underdogs gezeigt“, erklärte Beer.

Der verteidigte seinen knappen Vorsprung anschließend mit allem Engagement und fast bis zum Ende – aber eben nur fast. Als viele Arterner Fans schon das Weiterkommen fest im Blick hatten, schlug Kammlott eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit doch noch zu. Eine Vorlage von Chris Griebel versenkte Bad Frankenhausens Mittelstürmer in typischer Torjägermanier. „Da hat man eben seine Qualität und Erfahrung gesehen“, freute sich Beer.

Chance auf namhaften Gegner

Endgültig zum Pokalhelden avancierte Kammlott dann in der 110. Minute, nachdem Artern eine Überzahl-Situation zur Führung vergeben hatte. Dieses Mal von Kevin Weber bedient, schnürte der 30-Jährige seinen Doppelpack und bescherte dem Verbandsligisten die Chance, in der nächsten Pokalrunde womöglich auf einen prominenten Gegner zu treffen.

„Mein Wunsch ist es zunächst einmal, dass wir alle in diesen Zeiten so lange wie möglich Fußball spielen können“, erklärte Beer: „Aber natürlich wäre es schön, auf einen namhaften Verein zu treffen. RW Erfurt oder Carl Zeiss Jena müssen es nicht gleich unbedingt sein, aber über Martinroda oder Rudolstadt würde ich mich schon freuen.“

Für die tapferen Gastgeber ist die Landespokalreise nach der knappen Niederlage hingegen beendet. Co-Trainer Gonnermann, der dieses Mal die Chefrolle innehatte, war auf die Darbietung seiner jungen Truppe stolz: „Wir hatten genau so viele Chancen wie Bad Frankenhausen. Man muss bedenken, dass einige unserer Spieler in der vergangenen Saison noch in der B-Jugend gespielt haben. Nach dem Spiel habe ich mich bei der Mannschaft für die tolle Leistung bedankt und verbal meinen Hut gezogen. Ich glaube, das gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Meisterschaftsspiele.“