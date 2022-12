Challenge Cup: Suhler Volleyballerinnen auf Kurs Achtelfinale

Suhl. Der Bundesligist aus Südthüringer feiert eine gelungene Rückkehr im europäischen Wettbewerb. Im Rückspiel 24 Stunden später braucht es einen zweiten Sieg.

Die Suhler Volleyballerinnen haben einen erfolgreichen Wiedereinstand im CEV Challenge-Cup gegeben. Zehn Jahre nachdem sie ins Halbfinale gekommen waren, setzten sie sich 3:1 gegen Azerrail Baku durch und verschafften sich eine gute Basis fürs Rückspiel am Donnerstag, um ins Achtelfinale des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs einziehen zu können. Nach dem klar gewonnenen Startsatz (25:15) gaben die zuletzt vom Verletzungspech verfolgten Einheimischen den Folgesatz ab (-23), schufen dann aber wieder klare Verhältnisse (25:20, 25:16).

Um in die Runde letzten 16 zu kommen, braucht es einen zweiten Sieg. Bei Gleichstand wird ein Tiebreak gespielt, auch wenn das Duell zuvor über fünf Sätze gegangen ist. Das Rückspiel findet am Donnerstag wieder in der Wolfsgrube statt.