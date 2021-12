Auslosung wiederholt: FC Bayern trifft nun auf Salzburg

Nyon Der FC Bayern sollte es im Achtelfinale mit Atlético Madrid zu tun bekommen. Doch es gab mehrere Pannen – und eine Wiederholung.

Nach einigen Pannen ist die Auslosung der Achtelfinal-Partien in der Champions League wiederholt worden. Der FC Bayern trifft nun auf den österreichischen Abonnementmeister RB Salzburg. Zunächst sollten die Münchner gegen Atlético Madrid spielen, doch das Los wurde hinfällig, weil die erste Ziehung nach mehreren Fehlern für ungültig erklärt worden war.

Die Achtelfinalbegegnungen der Königsklasse werden am 15./16. und 22./23. Februar (Hinspiele) sowie am 8./9. und 15./16. März (Rückspiele) ausgetragen, die Münchner spielen als Gruppenerster zunächst auswärts. Das Finale findet am 28. Mai in St. Petersburg statt.

Mit Beginn der K.o.-Runde wird in der Champions League erstmals ohne die traditionsreiche Auswärtstorregel gespielt. Auswärts erzielte Treffer bringen dann bei einem Gleichstand nach 90 oder 120 Minuten keinen Vorteil mehr.

Warum die Auslosung wiederholt wird

Die Fehler bei der ersten Auslosung begannen am Montag bei der zweiten Partie. Dabei wurde das von Ralf Rangnick trainierte Manchester United zunächst dem spanischen Club FC Villarreal zugelost. Dies war laut Reglement aber gar nicht erlaubt, da beide Clubs schon in der Gruppenphase aufeinandertrafen. Der frühere russische Nationalspieler Andrej Arschawin musste noch einmal ziehen und loste Villarreal dann den United-Stadtrivalen Manchester City zu.

Doch damit nicht genug: Als Atlético Madrid als nächster Gruppenzweiter gezogen wurde, wurde Man United als möglicher Gegner fälschlicherweise ausgeschlossen. Stattdessen war der FC Liverpool mit im Topf, der aber schon in der Gruppenphase gegen Atlético spielte. Schließlich erhielten die Spanier den FC Bayern als Gegner.

Rangnick und ManUnited wurden anschließend als Gegner des französischen Top-Clubs Paris Saint-Germain gezogen. In den sozialen Netzwerken begann schnell eine Diskussion, ob die Auslosung Bestand haben könne oder wiederholt werden müsse. Kurz darauf reagierte die Uefa dann und erklärte die Ziehung der Lose in der Königsklasse für ungültig. Die Zweite Auslosung fand dagegen ohne Zwischenfälle statt.

Das Achtelfinale der Champions League im Überblick:

RB Salzburg – Bayern München

Sporting Lissabon – Manchester City

Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam

FC Chelsea – OSC Lille

Atletico Madrid – Manchester United

FC Villarreal – Juventus Turin

Inter Mailand – FC Liverpool

Paris St. Germain – Real Madrid

Keine Pannen bei Auslosung der Europa League

Unfallfrei verlief hingegen die Auslosung der Zwischenrunde in der Europa League. Die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig erwischten namhafte Gegner. Der BVB trifft auf den schottischen Meister Glasgow Rangers, die Leipziger spielen gegen den spanischen Top-Club Real Sociedad San Sebastian.