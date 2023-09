Champions League live: Bayern München verzichtet auf Thomas Müller

München. Rekordmeister Bayern München empfängt zum Champions-League-Auftakt Manchester United. Die Partie live im Ticker.

Zum Auftakt in der Champions League muss Rekordmeister Bayern München auf Trainer Thomas Tuchel verzichten. Der 50-Jährige darf nicht beim Team sein, weil er beim Viertelfinal-Aus in der Vorsaison die Gelb-Rote Karte kassiert hatte.

Beim Heimspiel gegen Manchester United (ab 21 Uhr) darf Tuchel deshalb während der Partie und in der Halbzeit nicht bei seiner Mannschaft sein. Bayern Münchens Chefcoach ärgert sich über seine Sperre zum Auftakt. „Es ist nicht schön, dass ich nicht an der Seitenlinie bin.“

Bayern München gegen Manchester United im Live-Ticker

Nicht mit dabei sein wird - zumindest in der Start-Elf - Thomas Müller. Der 34 Jahre alte Angreifer zählt am Mittwochabend im Auftaktspiel der Gruppe A gegen Manchester United nicht zur Münchner Startelf. Tuchel nimmt im Vergleich zum 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen eine Änderung vor - und die betrifft Müller, für den Jamal Musiala in die Startformation rückt.

In den ersten zwei Königsklassen-Partien mit Tuchel als Coach war Müller in der vergangenen Saison im verlorenen Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner Manchester City ebenfalls zweimal Reservist gewesen und lediglich eingewechselt worden.