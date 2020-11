Zu wenig. Mit diesen zwei Worten fasste Kahlas Trainer Thomas Hurt das 1:1 seiner Mannschaft vorigen Sonnabend beim Aufsteiger VfB Apolda zusammen. Nach sechs Minuten stand das Ergebnis schon fest. Jede Mannschaft hatte bis dahin einmal getroffen – zuerst die Heimmannschaft durch Max Fleßner nach zwei Minuten. Markus Güttich schaffte für die Kahlaer nach sechs Minuten das 1:1.

Dass es beim Abpfiff auch noch 1:1 stand, konnte keiner der Akteure oder Zuschauer verstehen. Denn sowohl die Kahlaer als auch die Apoldaer hatten im weiteren Spielverlauf ihre Chancen für mehr als nur einen Treffer.

Hurt selbst war nicht Augenzeuge der Begegnung. Er weilte bis einschließlich Sonntag bei einem Trainer-Lehrgang an der Landessportschule in Bad Blankenburg. Während seine Mannschaft nur einen Teilerfolg verzeichnete, war Hurt erfolgreicher. Er ist ab sofort Inhaber der B-Lizenz. „Ich bin ja mit meinen 37 Jahren noch recht jung im Vergleich zu anderen Trainern. Ich stehe erst am Anfang einer möglichen Laufbahn. Ich möchte mich aber weiterentwickeln. Deshalb habe ich den Lehrgang absolviert.“

Die Informationen zum Spiel bekam er über sein Handy. „Ich war zu jedem Zeitpunkt im Bilde. Dass es 1:1 ausging, war natürlich keine Motivation für mich. Was will man machen? Wir hatten wohl fünf, sechs Großchancen. Wenn du am Ende nur ein Tor schießt, reicht es nur selten zu drei Punkten.“

Im Gegenzug hätten die Kahlaer auch das Spiel verlieren können, denn der Gegner hatte zwar nicht die hohe Anzahl an Gelegenheiten, dafür aber auch zwei, drei sehr gute. „Schade, wir hatten uns den Dreier fest vorgenommen“, sagte Hurt. Nach dem 3:2-Sieg beim SV Schott Jena II und dem Überraschungserfolg im Landespokal gegen den Landesklasse-Tabellenführer Bad Lobenstein sollte die Mini-Serie ausgebaut werden. Daraus wurde nichts. Die Apoldaer bleiben in der Tabelle vor den Kahlaern. Das 1:1 war der erste Heimpunkt für den Neuling. Zuvor kassierte das Team durchweg Niederlagen auf dem eigenen Platz. Die acht Punkte holten sie alle auswärts.

Für die Gäste aus Kahla war es dagegen das zweite Auswärts-Unentschieden der Spielzeit 2020/21 nach dem 1:1 am zweiten Spieltag in Saalfeld. Der jetzt verordneten Zwangspause für den Trainings- und Wettkampfbetrieb schaut Hurt skeptisch entgegen. „Sicherlich kann man jetzt seinen Spielern Hausaufgaben mitgeben, damit sie sich fit halten. Wir sind aber alles Amateure. Wir haben in unserer Mannschaft einige ältere Spieler. Da muss ich mir schon etwas besonders Kreatives einfallen lassen, um sie bei Laune zu halten“, sagte Hurt. Ideen hat der B-Lizenz-Inhaber jedoch. „Ich will aber vorher mit unserem Vorstand reden.“ Möglicherweise will er über die Whatsapp-Gruppe der Mannschaft einen internen Wettbewerb initiieren. Dass im Sportjahr 2020 noch ein Punktspiel angesetzt wird, daran glaubt Hurt nicht. „Die Pause geht bis Ende November. Sollte es danach weitergehen, bräuchte man zwei, drei Wochen zur Vorbereitung. Dann wären wir schon Mitte Dezember.“