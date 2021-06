Christian Heim: „Haben wieder richtig Lust auf Fußballspielen“

Fahners Co-Trainer Christian Heim zeigt an, wo es lang geht. Der 35-jährige will mit seinem Oberliga-Team möglichst ganz weit im Thüringer Pokalwettbewerb nach vorn preschen.

Arnstadt. Fahners Co-Trainer Christian Heim über Frühstart, Pokalträume und die erste Bewährungsprobe

Fußball-Oberligist FC An der Fahner Höhe trainiert seit Anfang Juni wieder mit dem Ball. Beim SV 09 Arnstadt testen die Dachwiger am Sonnabend erfolgreich, gewannen 4:1. Nun wollen sie im Landespokal ein Wörtchen mitreden und übersprangen bereits kampflos die erste Hürde. In einer Woche könnten sie so im Duell der „Pokal-Erzwinger“ den FC Rot-Weiß empfangen. Wir sprachen mit Christian Heim, dem 35-jährigen Co-Trainer der Fahnerschen, über die Aussichten.

Wie läuft die Vorbereitung. Sind Ihre Männer schon fit für den Pokalstart?

Wir trainieren seit 3. Juni, haben die letzten Tage gut trainieren können stehen überraschend sehr gut im Saft, auch weil die Spieler in der trainingsfreien Zeit sehr viel individuell gemacht haben.

Das hat man im Spiel gegen Arnstadt erkennen können, da lief es über weite Strecken sehr flüssig und das 4:1 kann sich auch sehen lassen.

In der ersten Halbzeit fand ich uns richtig gut, das lässt uns optimistisch in die nächsten Spiele gehen.

Johannes Ruschke (r./Arnstadt) vor Tobias Kupke. Foto: René Röder

In der zweiten Hälfte erzielten Sie aber noch drei Tore?

Man hat da aber durch die Wechsel gemerkt, dass der Spielfluss etwas verloren ging, obwohl wir die Tore gemacht haben. Man muss aber auch sagen, dass wir vor allem nach der Halbzeitpause von den Arnstädtern richtig gefordert wurden. Es war ein ordentliches Spiel beider Mannschaften, wenn man bedenkt, dass sieben Monate lang kein Spiel möglich war.

Nach dem Verzicht der Gothaer stehen Sie nun bereits im Viertelfinale des Landespokals, empfangen vielleicht sogar Mittwoch in einer Woche den FC Rot-Weiß. Wie weit soll es im Landespokal gehen?

Natürlich so weit wie möglich. Wir haben uns für den Pokalwettbewerb eingesetzt, jetzt wollen wir natürlich auch nicht gleich nach dem ersten Spiel rausfliegen.

Da könnte ein Weiterkommen gegen Rot-Weiß schon fast einer Final-Garantie gleichkommen.

Soweit würde ich nicht gehen. Es ist wunderbar, dass wir Amateurfußballer nun noch eine solche K.-o.-Runde geboten bekommen und parallel auch noch die EM läuft. Der Pokal bietet alles, auch die Möglichkeit, sich von Spiel zu Spiel durchzusetzen.

Im Optimalfall könnten Sie im Halbfinale wieder hier in Arnstadt spielen, dann Meuselwitz oder den FC Carl Zeiss im Finale erwischen…

...Es kann aber auch ganz schnell zu Ende sein.

Ist es eigentlich gut gewesen, diese Runde mit so einer kurzen Vorbereitungszeit doch noch durchzusetzen?

Wir als Verein waren schon daran interessiert. Das große Interesse resultierte auch daraus, dass wir während des gesamten Lockdowns viel getan haben, einfach vorbereitet sein wollten, wenn es zurück auf den Platz geht. Dass es nun zeitlich so knapp zuging, ist auch der Entwicklung um Corona herum geschuldet. Aber wir sind schon froh, dass es nach so langer Zeit doch noch einen sportlichen Anreiz gibt, die Saison nicht einfach so ausklingt. Und man merkt es auch bei allen anderen Teams, dass die Spieler richtig Lust haben auf Fußballspielen. So schnell auch unter Wettkampfbedingungen wieder zu starten, ist nur für die gefährlich, die in der wettkampffreien Zeit gar nichts getan haben. Wir haben was getan und wir sind sehr gut vorbereitet.

Fahners Max Kruse (r.) versucht Justin Bürger vom Ball zu trennen. Lischke und Voigt umrahmen. Foto: René Röder

Wie geht es nach diesem etwas verfrühten Saisonstart - oder besser Saisonausklang - bei Fahner Höhe weiter. Trainieren Sie durch, oder ist noch einmal eine Pause vor dem eigentlichen Saisonstart eingeplant?

Offizieller Auftakt ist eigentlich der 28. Juni. Sollten wir soweit wie möglich im Pokal kommen, wäre das letzte Spiel am 30. Juni. Ich denke, dass wir dann durchgehend weitertrainieren, wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch ein paar Tage frei machen werden.

Wann startet eigentlich die neue Oberliga-Saison?

Das ist noch offen, aktuell sieht es nach einer großen Staffel mit 21 Mannschaften aus. Da bleibt es kritisch zu hinterfragen, ob man wieder so plant wie letztes Jahr und davon ausgeht, dass es keinen neuen Lockdown gibt. Es ist aber auch denkbar, dass zwei Staffeln gebildet werden. Vielleicht einigt man sich auch, erst mal nur die Hinrunde zu spielen. In dieser Woche soll da eine Entscheidung fallen.

Wie sieht es personell aus. Es kommt doch bestimmt noch der ein oder andere Spieler?

Wir bleiben größtenteils zusammen. Das ist gut. Kontinuität zahlt sich immer auch aus. Ein paar junge hungrige Leute haben wir schon mit Tim Bärwalde, Tony Müller und Fabian Ferreira Lopes vor zwei Wochen präsentiert, vielleicht wird noch jemand hinzukommen, oder gehen. Aber das wird der Trainer verkünden, wenn es soweit ist.

Apropos Trainer. Wo war der beim ersten Trainingsspiel des Jahres?

Er war mit seiner Frau und seinem Sohn in den Bergen im Urlaub, weil später dazu keine Gelegenheit mehr gewesen wäre. Wir standen telefonisch im Kontakt, aber auch nicht jeden Tag. Er wollte sich ja erholen. Tobias Busse wird aber freuen, dass die Woche hier so gut gelaufen ist. Wir sind optimistisch, und nun haben ja sogar noch eine halbe Woche mehr Zeit ein paar Fehler abzustellen.