Christian Schumann (VSV Jena): Endlich wieder die Sporttasche packen

Hilft jetzt in Gotha in der 2. Bundesliga an der Außenlinie aus: Christian Schumann, Trainer der Herren des VSV Jena.

Jena/Gotha. Im ersten Moment wusste Christian Schumann gar nicht mehr so genau, was man alles für einen Spieltag benötigt. Etwas hilflos habe er sich gefühlt, als er am vergangenen Sonnabend seine Sporttasche packen wollte, bevor er gen Gotha aufbrach, berichtet der Trainer der Herren des VSV Jena. „Das war nach der langen Pause ein völlig ungewohntes Gefühl“, sagt Schumann, der in der ehemaligen Residenzstadt seiner neuen Tätigkeit nachkommen wollte. Seit Anfang Februar steht er in den Diensten der BlueVolleys Gotha und unterstützt Cheftrainer Jonas Kronseder an der Außenlinie. „Jonas spielt hin und wieder noch selbst und fragte mich, ob ich dann das Kommando übernehmen könne“, sagt Schumann. Und so verbrachte er seinen Sonnabend in der Ernestine Sporthalle in Gotha, als die BlueVolleys Gotha über die L.E. Volleys aus Leipzig siegten.