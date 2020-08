Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Citylauf in Nordhausen fällt aus

Die schlechten Nachrichten für die Südharzer Freizeitläufer nehmen kein Ende. Zwei weitere Saisonhöhepunkte sind jetzt abgesagt worden. Damit steht fest: Auch der Nordthüringer Laufcup muss dieses Jahr aus dem Kalender gestrichen werden.

Der Nordhäuser Citylauf, der am 27. September geplant war, fällt aus. Schuld ist Corona. Aufgrund der Hygiene-Auflagen sei der beliebte Volkslauf zwischen Bahnhof und Promenade nicht realisierbar, bedauert Laufchef Klemens Beck. „Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis.“ Es bleibt nur die Hoffnung auf das nächste Jahr: Am 26. September 2021 soll der 16. Nordhäuser Citylauf starten.

Marcel Krieghoff (links) und Moritz Sparbrod waren im Vorjahr beim Nordhäuser Citylauf die Schnellsten über 9,9 Kilometer. Foto: Christoph Keil

Auch der Stadtparklauf in Sondershausen am 19. September fällt aus. „Schweren Herzens haben wir uns so entschieden“, sagt Peter Müller vom Organisationsteam. Der Start-und-Ziel-Bereich sei zu klein, um alle Auflagen erfüllen zu können. Außerdem habe man keine elektronische Zeitmessung.

Am Kyffhäuserberglauf in Bad Frankenhausen halten die Organisatoren fest. Der ist am 5. September. Das Schicksal des Possenlaufes am 17. Oktober ist offen. Da rechnet man Ende August oder Anfang September mit einer endgültigen Entscheidung.

Fakt ist: Der Nordthüringer Laufcup ist abgesagt. Von den sieben Läufen dieser Serie kam bisher nur der Albert-Kuntz-Lauf in die Wertung. Alle anderen fielen aus. Nur noch zwei Läufe könnten maximal hinzukommen. Das ist zu wenig für den Cup.