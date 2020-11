Corona-Fall bei Einheit Rudolstadt

Die Partie zwischen Wacker Nordhausen und dem FC Einheit Rudolstadt in der Fußball-Oberliga musste am Sonnabend kurzfristig abgesagt werden.

Ein Rudolstädter Spieler, der in Jena wohnt, hatte am Dienstag zuvor Kontakt mit einem später auf Corona positiv getesteten Familienmitglied. Am Samstagvormittag bekam der Oberligakicker nach einem Test die Nachricht, selbst positiv zu sein. Nun befindet er sich samt der Familie in Quarantäne.

Und da er in der vergangenen Woche beim Training der Rudolstädter war, setzte der Nordostdeutsche Fußballverband die Partie ab.

„Ich fühle mich wie bei einer ‚normalen’ Erkältung und etwas schlapp“, sagte uns der Betroffene auf Nachfrage am Telefon: Er sei froh, bei seinen Eltern zu sein, da wäre er nicht so allein“, betonte er.

Nach diesem Wochenende ruht der Punktspielball ab der Regionalliga abwärts im Amateur- und Freizeitbereich vom Montag an zunächst für vier Wochen. Ob danach allerdings gespielt werden kann, erscheint unsicher.