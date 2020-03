Ob die Basketball-Löwen Erfurt (am Ball: Adam Thoseby gegen Speyer) absteigen oder in dieser Saison überhaupt noch einmal spielen, ist ungewiss.

Coronavirus stoppt auch die Erfurter Basketballer

Die Coronavirus-Pandemie hat nun auch die Saison der Basketball-Löwen Erfurt vorerst gestoppt. Alle Spiele der zweiten Bundesliga Pro A und Pro B wurden vorerst ausgesetzt, so auch das erste Playdown-Spiel des Tabellenletzten der Pro B Süd am Sonntag gegen Oberhaching. „Ich befürchte, dass die Saison ganz beendet ist“, sagte Wolfgang Heyder, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen. Ob und wie die Saison weitergehen wird, soll am Montag auf einer Ligatagung in Frankfurt/Main entschieden werden.