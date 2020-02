Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Couch-Potato wird Extremläufer

Es gibt die Stammgäste der Rudolstädter Sportlerehrung. Und es gibt jene, die erst vor ein paar Monaten ihren Start in ein sportliches Leben vollzogen. Zu Letzteren gehört zweifellos Bernd John. Denn der OP-Pfleger aus Blankenhain, startend für den Laufclub Rudolstadt, ist ein erfolgreicher Cross- und Hindernisläufer.

Ein besonderes Geschenk zum 50. Geburtstag veränderte das Leben von Bernd John. Der mittlerweile 57-Jährige entwickelte sich vom Couch-Potato zum aktiven und erfolgreichen Hindernis- und Crossläufer. Am gestrigen Freitagabend wurde er dafür beim Sportlerempfang im Rudolstädter Löwensaal geehrt.

29 Wettkämpfe und 1500 Kilometer – das ist Bernd Johns sportliche Bilanz für 2019. Bei mehreren Läufen wie dem Saale-Cup oder dem Sparkassen-Cup gehörte er sogar zu den Top Ten seiner Altersklasse. Dabei sah die Freizeit des OP-Pflegers, der seit elf Jahren in der Helios Klinik Blankenhain arbeitet, früher ganz anders aus. „Ich war eher der Typ, der es sich gern auf der Couch gemütlich gemacht hat“, erzählt Bernd John. Das änderte sich erst, als er von seiner Familie einen Schnupperkurs für den härtesten Hindernislauf Europas – den „Getting Tough - The Race“ – geschenkt bekam. Die bergige Strecke rund um Rudolstadt hatte es in sich, da es nicht nur Höhenmeter zu überwinden galt: „Bei minus sechs Grad und Schneetreiben sind wir mit freiem Oberkörper durch die Saale und durch Schlammlöcher.“

Nach diesem Erlebnis war für Bernd John klar, dass er sich sportlich betätigen muss. Er probierte es mit Joggen, was ihm aber schnell zu langweilig wurde. Ein Hindernislauf in Meiningen weckte die Lust an den Extremen und so suchte er sich immer neue Herausforderungen. Was fasziniert ihn am Robben durch den Schlamm oder dem Überwinden großer Hindernisse? „Mir macht es einfach Spaß, meine Grenzen auszutesten, aber auch andere Läufer zu motivieren“, erklärt John. Deshalb hat er sich im Februar dieses Jahres auch zum Laufgruppenbetreuer ausbilden lassen. Im Mai will er zum ersten Mal den Rennsteig-Marathon mitlaufen. „Für ein paar Freunde mache ich dort auch den Laufguide“, sagt der ambitionierte Hobbyläufer und freut sich schon auf seine nächste Herausforderung.

Mitarbeiter der Helios Klinik Blankenhain trainiert er seit drei Jahren, um sie für den Rudolstädter Firmenlauf fit zu machen, an dem sich die Klinik regelmäßig beteiligt.