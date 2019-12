Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Damen VSV Jena: Glasklarer Sieg

Auch der zweite Auftritt in Sachen Volleyball am Sonnabend sollte für Christian Schumann von Erfolg gekrönt sein. Der Trainer der VSV-Männer vertrat am Sonnabend David Nitsche an der Außenlinie bei den Frauen des VSV Jena, die im Sportforum NV Markleeberg empfingen. Und mit den Damen aus der sächsischen Kleinstadt vor den Toren Leipzigs hatte die Saalestädterinnen noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen, schließlich unterlag man den Gästen zum Saisonauftakt. Es war eine von insgesamt zwei Niederlagen, die die Gastgeberinnen bis dato über sich ergehen lassen mussten. Im September verloren sie mit 2:3 gegen Markleeberg, im November gegen die L.E. Volleys.

„Man hat schon gespürt, dass das für die Spielerinnen ein besondere Partie sein wird. Sie hatten sich schon damit angefreundet, dass es wohl kein Selbstläufer werden würde, zumal Markleeberg ein Team ist, das sich stets einen Platz auf dem Treppchen bei der Endabrechnung ausrechnet. Es mangelt da nicht an Selbstbewusstsein“, sagte Schumann.

Letztlich konnte jene offne Rechnung am Sonnabend beglichen werden – und wie. Die Gastgeberinnen siegten souverän mit 3:0 (25:19/25:17/25:13) über Markleeberg. „Sie haben sehr diszipliniert agiert, haben alle taktischen Vorgaben umgesetzt und sind auch nicht nervös geworden, wenn es denn einmal eng wurde“, resümiert Schumann, der sich jedoch auch ein wenig darüber überrascht zeigte, dass sich die VSV-Damen so dominant präsentierten. Wie bereits die Männer hätten auch die Damen auf allen Positionen überzeugt, so dass auch sie äußerst variabel aufspielen konnten. „Am Ende war es ein glasklarer Sieg“, sagte Christian Schumann, der an diesem 14. Dezember keinen einzigen Satz als Trainer abgeben musste. „Zweimal 3:0. Das war wahrlich ein guter Tag“, bilanzierte Schumann und musste dabei auch ein wenig lachen.