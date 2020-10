Daniel Harnisch gewinnt in Erfurt Meistertitel der Steher

Erfurt. Es war ein Riesenaufwand, die deutsche Stehermeisterschaft in Erfurt doch noch auszutragen, nachdem Chemnitz im Sommer die Titelkämpfe an den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) zurückgegeben hatte. Damit wegen der Corona-Krise nach nur zwei Steherrennen in Rostock und Singen in diesem Jahr nicht auch noch der nationale Höhepunkt ausfallen müssen, entschlossen sich die Verantwortlichen in Erfurt mit der TeamSpirit GmbH und dem RSC Turbine kurzfristig, die Meisterschaft zu übernehmen. Es war ein dankenswertes Zeichen für die lange Tradition der 250-m-Piste im Andreasried und die 600 genehmigten Zuschauer am ausverkauften Finaltag.

Allerdings waren im Finale über eine Stunde wegen der kurzen Stehersaison große Leistungsunterschiede zu erkennen. Der junge Daniel Harnisch aus Leipzig mit seinem Schrittmacher Peter Bäuerlein (Nürnberg) begannen vom zweiten Startplatz aus die ungewöhnlich lange Distanz mit der sofortigen Übernahme der Spitzenposition von Robert Retschke/Holger Ehnert (beide Chemnitz) und forcierten das Renntempo enorm. Das führte dazu, dass die Titelverteidiger Christoph Schweizer (Aachen) und Schrittmacher Andre Dippel (Bielefeld) bereits nach acht Minuten von dem im Höllentempo um die Bahn jagenden Spitzenreitern die erste Verlustrunde, zu der noch bis ins Ziel weitere vier Minusrunden dazu kamen, quittieren mussten. Nach 20 gefahrenen Minuten war dann für Stefan Lange (Schwerin)/Matthias Acker (Bielefeld) und Ville Möbus (Forst/Lausitz)/Sven Lohse (Chemnitz) Schluss. Beide Gespanne hatten gegen über den Spitzenreitern bereits fünf Bahnlängen verloren und wurden von der Jury aus dem Rennen genommen. Nach halber Distanz lagen nur noch Harnisch, Retschke und die Ex-Doppel-Europameister Franz Schiewer/Gerd Gessler (beide Erfurt) in einer Runde des auf fünf Gespanne zusammen geschmolzenen Endlaufs. Zehn Minuten vor dem Ende ließen auch bei Schiewer die Kräfte nach und der ersten Überrundung folgte noch eine weiter dazu. Lediglich Harnisch und Retschke hatten noch Aussichten auf die Meistertrikots und lagen meist nur 50 bis 70 Meter auseinander. Dies blieb auch bis zur letzten Runde so und beide Gespanne, die 266 Runden zurücklegten und damit einen beachtlichen Schnitt von 66,5 km/h erzielten, wurden von den Fans lautstark gefeiert. „Ich bin sehr froh, dass es mit dem Titel geklappt hat. Es ist ein herrliches Gefühl vor so einem fachkundigen Publikum als Erster über den Zielstrich zu fahren“, sagte Harnisch nach seinem Start-Ziel-Sieg. Der 28-Jährige holte seinen ersten Meistertitel, nachdem er bereits zweimal EM-Bronze gewinnen konnte. Auf Rang drei landete schließlich Schiewer vor Schweizer und Sandro Kühmel/Lutz Weiß (beide Leipzig) mit zehn Runden Rückstand. Zuvor wurde der Erfurter Sascha Damrow mit Schrittmacher Andre Dippel (Bielefeld) im Kleinen Finale nach 40 Kilometern hinter Moritz Kaase (Gütersloh)/Matthias Acker (Bielefeld) und Constantin Lohse/Sven Lohse (beide Chemnitz) mit drei Runden Rückstand Dritter.