Darts-Profi Clemens: Champion Cross ist "klarer Favorit"

Milton Keynes. Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens sieht sich bei seiner Premierenteilnahme am zweitwichtigsten Turnier der Welt als deutlichen Außenseiter.

"Rob Cross ist Titelverteidiger, ehemaliger Weltmeister, die Nummer vier der Welt. Er ist auf jeden Fall klarer Favorit. Aber ich werde versuchen, ihn zu ärgern", sagte der Saarländer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell beim World Matchplay. Clemens tritt am 19. Juli (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) erstmals bei dem Turnier an, das wegen der Coronavirus-Pandemie diesmal nicht in Blackpool, sondern ohne Publikum in Milton Keynes stattfindet.

"Wir spielen ja auf einer großen Bühne, aber hintendran wird wohl ein Vorhang hängen", mutmaßte Clemens vor dem Turnierstart am Samstag. Er werde versuchen, sich 2021 erneut zu qualifizieren, um dann auch im berühmten Winter Gardens spielen zu können. Außer Clemens hat sich kein deutscher Spieler für das Turnier qualifiziert. Deutschlands Nummer eins, Max Hopp, war 2018 und 2019 dabei, verpasste diesmal aber die Qualifikation.

© dpa-infocom, dpa:200716-99-819726/3