Das Auffangbecken von Wacker Nordhausen

Der SV Bielen, ein Fußballverein im Norden Thüringens, bodenständig und familiär. Vermutlich wird er wohl nie oberhalb der Landesklasse spielen. "Wollen wir auch gar nicht", sagt der Vorsitzende Klaus Schieke. Er kennt sich aus im Verein, weiß so gut wie alles, kennt dessen Geschichte und ist schon über 50 Jahre dabei.

Seit 2008 ist Schieke Vereinsvorsitzender und hat diverse Höhen und Tiefen durchgemacht. Eine der großen Erfolgsgeschichten ist das Aufstiegsjahr 2015. Der SV Bielen wurde Kreisoberligameister und spielte fortan in der Landesklasse, bis heute. Auf diese Meisterschaft hatte es der Verein zunächst gar nicht abgesehen. Im Vorjahr wurde man Dritter und in diese Richtung sollte auch wieder gehen. „Dann aber haben wir gegen Holzthaleben 3:0 gewonnen und von da an war uns klar, dass wir es schaffen können“, erinnert sich Schieke noch sehr gut, der zugleich darauf verweist, dass ein 2:1 gegen Greußen folgt. Die beiden ärgsten Konkurrenten wurden besiegt. So wurde Bielen mit elf Punkten Vorsprung (62 Punkte, Greußen 51, Holzthaleben 50) Kreisoberligameister und ist seitdem über den Norden Thüringens hinaus bekannt.

Torjäger Gehrke kam und blieb bis heute

Neben dem fußballerischen Können gehört selbstredend auch immer eine Portion Glück dazu. So kam es, dass 2014 ein gewisser Matthias Gehrke einfach mal beim SV Bielen anheuerte, der zuvor Oberliga spielte und für die Randnordhäuser eine echte Bereicherung war. „Nachdem wir ihn das erste Mal gesehen haben, wie er in die Zweikämpfe ging und welchen Zug er zum Tor hatte, da haben wir gedacht – den lassen wir nicht wieder gehen“, lacht Schieke. Und siehe da, Gehrke ist noch immer Mitglied im Verein und hat bis vergangene Saison noch ausgeholfen beziehungsweise in der Zweiten gespielt. Gehrke schoss in der Aufstiegssaison 30 Tore für den SV Bielen, ein stolzer Wert. Der Vater des Erfolgs war Denny Kindervater, der Trainer damals, der auch die Mannschaft in der Landesklasse geprägt hat.

Als 2015 die Randnordhäuser ihr Abenteuer in der Landesklasse begannen, gab es gleich einen Sieg. Ein 1:0 in Schlotheim, geschossen von Gehrke – wem sonst. „Ein dreckiges 1:0 war das“, erinnert sich Schieke genau. Danach folgte gleich der nächste Sieg, ein 2:0 gegen Arenshausen. Bielen war obenauf. Zwei Spiele, zwei Siege und noch kein Gegentor. „Da wurde schon gewitzelt, dass wir einen Durchmarsch machen oder solche Sachen. Dann aber haben wir verloren – Gott sei Dank“, lacht der Vereinsvorsitzende. Es war ein 0:1 bei Erfurt Nord. Aber dem folgte ein 2:2 gegen Bad Frankenhausen. Bielen war definitiv angekommen in der Landesklasse und fühlt sich bis heute pudelwohl dort. Am Ende von Saison eins wurde es der elfte Platz mit 33 Punkten, neun Siegen, sechs Unentschieden und 13 Niederlagen. Noch heute spielen einige Jungs, die damals mit aufgestiegen sind, im Team: Lars Pohl, Thomas Riemekasten, Daniel Tietzel, Steve Jochmann, David Schmidt oder auch Oliver Erwin Meißner.

Und jene Spieler, zumindest ein Großteil davon, kamen von Wacker Nordhausen. Damals, schon in der Aufstiegssaison, haben Spieler der Nordhäuser den Weg nach Bielen gesucht und auch gefunden. Der damalige Wacker-Trainer Jörg Goslar hatte nur ein Ziel vor Augen: Erfolg. Und das für jeden Preis. Die zweite Mannschaft, die eine sehr eingeschworene Truppe war, wurde teilweise komplett durcheinander gewirbelt. Spieler von oben wurden reingeworfen, andere durften nicht mehr spielen. Wie beispielsweise Alexander Töpfer, Dominik Kohlhase, Steve Jochmann, Thomas Riemekasten, Lars Pohl oder auch Martin Vopel. Es ging hin und her, das Mannschaftsgefüge brach weg. "Für Goslar zählte eben dieses Gefühl auch nicht, er sah nur seine Mannschaft und nicht den Verein", schildern es Schieke und Trainer Nico Kaspersky. So kam es, dass die Spieler sich nicht genügend wertgeschätzt fühlten und verärgert waren. Die Konsequenz: Der Gang zum SV Bielen. Als die ersten Spieler diesen Schritt wagten und andere bemerkten, dass es funktionierte, kamen weitere hinzu.

Bielen wurde zum Anlaufpunkt von Wacker-Spielern

„Für uns war es ein Glücksfall, dass Goslar bei Wacker Trainer war. Ihm waren, so wurde es an uns weitergetragen, Traditionen vollkommen egal. Die Spieler waren verärgert und wir waren da für sie“, erklärt Klaus Schieke, der den Umstand noch in Erinnerung hat als wäre es gestern gewesen. „Da sind Geschichten aufgekommen, das kann man alles gar nicht wiedergeben.“ Die Zeiten haben sich freilich geändert und sind mit denen von vor fünf Jahren auch nicht mehr zu vergleichen. Das Echo aber hallt noch nach und Bielen zehrt noch immer davon. Dem damaligen Trainer Kindervater war zudem zu verdanken, dass der Weg nach Bielen für viele Spieler gelang. Er stellte die Kontakte her und galt als Sprachrohr zwischen den Beteiligten. Der SV etablierte sich, auch aufgrund der bestens ausgebildeten Spieler, in der Landesklasse.

Als Highlight beschreibt Schieke das Freundschaftsspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena, zum 90-jährigen Geburtstag des Vereins. 4:0 gewann der haushohe Favorit damals. Aber ebenso zu den Höhepunkten zählen für Trainer und Vorsitzenden die teilweise legendären Auswärtsfahrten, bei denen meist unvorhergesehenes passierte und alle einen Heidenspaß hatten. So ging es einmal mit einem großen Reisebus mit Fans zum Pokalspiel nach Herpf. Das war 2017. Das Spiel ging 2:4 verloren, hat aber am Ende bei den Bielenern keinen gestört.

In Bielen baut man keine Luftschlösser

Der Verein ist immer auf dem Boden geblieben und hat nie irgendwelche Luftschlösser gebaut. So wäscht auch heute noch, wenn denn mal wieder gespielt werden kann, die Frau vom Vereinsvorsitzenden die Trikots – von allen Mannschaften. „Für uns als kleiner Verein ist jedes Jahr eine Herausforderung. Wir werden nie irgendwelche Gehälter bezahlen oder sowas in der Art. Das geht überhaupt nicht. Wir spielen immer mit offenen Karten und das ist bisher immer gut angekommen“, sagt Schieke. Trainer Kaspersky ergänzt: „Jeder im Verein hat seine Aufgaben. Da gibt es keine Offiziellen, die die Trikots hinlegen oder die Bälle vorbereiten. Das übernehmen wir alle selbst und alle müssen mit anpacken. Zudem wollen wir das kleine gallische Dorf bleiben. Unsere Gegner müssen genervt sein, wenn sie bei uns spielen.“

Ob auch in der Zukunft Spieler von Wacker Nordhausen nach Bielen wechseln, weiß keiner. Angedacht ist es wahrscheinlich nicht. Aber solch eine Situation, wie es sie vor fünf Jahren gab, kann Anstoß sein für eine gemeinsame Arbeit, die in der aktuellen Zeit beiden Vereinen gut tun könnte.