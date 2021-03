Das Basteln im Hintergrund beim HSV Bad Blankenburg

24.09.2020 in Bad Blankenburg: Marcel Werner sortiert im vergangenen September die Spieler des HSV Bad Blankenburg für das Mannschaftsfoto. Das Gros des Teams wird auch beim kommenden Fotoshooting wohl mit dabei sein.

Bad Blankenburg. Ein Großteil der Bad Blankenburger Handballer bleibt dem HSV auch in der kommenden Saison erhalten. Aber wer geht und warum?

Die Handball-Saison in der Mitteldeutschen Oberliga ist abgebrochen, maximal Freundschaftsspiele sind möglicherweise - und das irgendwann im späten Frühjahr oder vielleicht sogar erst Frühsommer. Und dementsprechend herrscht auch beim HSV Bad Blankenburg vordergründig Ruhe. Allerdings wird im Hintergrund bereits seit Tagen gearbeitet, um beim erhofften Start in die neue Saison eine schlagkräftige Truppe an den Start zu bringen.