Das Sport-Jahr 2019 im Rückblick

Axel Eger über ein magisches Wochenende des Marathons.

Eine Stunde, neunundfünfzig Minuten und vierzig Sekunden. Die Zeit steht für den sportlich größten Moment des Jahres. Der Kenianer Eliud Kipchoge läuft am 12. Oktober im Wiener Prater als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden. Kein offizieller Rekord wie seine 2018 in Berlin erzielten 2:01:39 Stunden, doch eine Zäsur. Der 34-Jährige reißt die letzte große Bastion der Leichtathletik ein. Ein ewiger Fußabdruck am Strand der Zeit, wie der von Edmund Hillary im Schnee des Everests oder jener von Neal Armstrong im Staub des Mondes.

Kipchoge komplettiert den Heiligen Gral der Leichtathletik zum Dreigestirn – nach Jesse Owens fünf Weltrekorden binnen nur einer Stunde im Mai 1935 und 65 Jahre nach Roger Bannisters Traummeilenrennen. Überwand der Brite im Mai 1954 mit seiner Unter-vier-Minuten-Zeit von 3:59,4 die laut Weltverband „symbolischste Markierung des 20. Jahrhunderts“, gilt das für Kipchoge für das neue Jahrtausend.

Wer solche Mauern stürzen will, muss, heute wie damals, den Entdeckergeist der ganz Großen in sich tragen – und den Glauben an sich. Ich traute meinen Instinkten mehr als den Anordnungen des Trainers, sagte Bannister. Auch Kipchoge ist seit seinem ersten Zwei-Stunden-Versuch im Oktober 2017 in Monza überzeugt, die magische Marke unterbieten zu können. „Ich will Geschichte schreiben, der Nachwelt etwas hinterlassen“, sagt er vor dem Start.

Der Unterschied zu Bannister: Bei Kipchoge schauen Millionen zu. An der Strecke, in 200 Ländern vor den Fernsehgeräten, weltweit im Internet. Der 34-Jährige ist der Astronaut an der Spitze dieses Marathon-Raumschiffs, in das der Sportartikel-Hersteller Nike und das Chemie-Unternehmen Ineos einen Millionen-Treibstoff gepumpt haben. Alles für diesen einen Tag, für diesen einen Versuch, für diesen einen Mann. Höher, schneller, weiter hinaus als jeder andere zuvor, die Inkarnation des olympischen Gedankens. Jeder Hobbyläufer kennt schon auf dem Kurs seiner anonymen Mittelmäßigkeit Versagensängste. Welcher Druck muss auf Kipchoge gelastet haben?Die Puristen mäkeln, sprechen von Laborbedingungen. Doch Perfektion ist das nie geleugnete Ziel dieses Laufs. Jeweils sieben von 41 Tempomachern, jeder von ihnen selbst ein Weltklasseathlet, schirmen Kipchoge ab wie fliegende Kraniche im Keil. Bei idealem Wetter, auf klinisch ebener Strecke. Der Höhenunterschied des kastanienbaumgesäumten Kurses im Prater beträgt auf den gut vier Kilometern vom einen zum anderen Ende nur 1,6 Meter. Alles anders als im normalen Wettkampf, bemerken die Kritiker. Na und? In jedem Reglement steckt Willkür. Und hat den Everest nur der bezwungen, der ihn ohne zusätzlichen Sauerstoff besteigt?

Noch respektloser klingt das Wort vom PR-Coup. Als brauche man nur ein paar Millionen und schon bastelt eine Werbeagentur einen Weltrekord. Selbst für einen Ästheten wie Kipchoge mit der Fähigkeit, kaum zu ermüden, gilt, was der Brite Ed Caesar in seinem Buch „Two hours“ schreibt: „Egal, wie groß das Talent ist, niemand läuft einen einfachen Marathon.“Kein Mensch ist ohne Limit, sagt Kipchoge im Ziel. Das stimmt natürlich nicht. Wer seine Leistung im Ansatz nachempfinden möchte, stelle das Laufband im Fitnessstudio auf 15 oder 16 km/h und versuche, Schritt zu halten. Kipchoge läuft 21 km/h, zwei Stunden lang. Das entspricht einem 100-Meter-Sprint in 17 Sekunden. Allerdings 420 Mal hintereinander.

Doch wofür der Lauf steht: Es ist, wieder einmal, der Sport, der die Menschheit in einer großen Idee zusammenführt. Kipchoges Leistung, so die „Welt“, zeige, was möglich sei, wenn man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander.

Und während in Kenia die Menschen noch auf der Straße tanzen, durchbricht einen Tag später mit Birgid Kosgei eine der ihren in Chicago die nächste Schallmauer. In 2:14:04 pulverisiert die Kenianerin den 16 Jahre alten Weltrekord von Paula Radcliffe und bleibt als erste Frau unter 2:15 Minuten.Alles Wesentliche, heißt es bei Zweig, geschieht immer nur in den seltenen Augenblicken der Inspiration. Ereigne sich eine solche Weltstunde, so schaffe sie Entscheidung für Jahrzehnte und Jahrhunderte.

Andere werden Kipchoge und Kosgei folgen. Doch wenn die Nachgeborenen dereinst fragen, wer der Erste war und wann, dann kommen sie nicht vorbei an jenem magischen Marathon-Wochenende im Oktober des Jahres 2019.

Sensation als Segen und Fluch: Der FC Carl Zeiss Jena rettet sich in letzter Minute und manövriert sich in noch größere Herausforderung

Tino Zippel zum Auf und Ab des FC Carl Zeiss Jena.

Freud und Leid liegen in diesem Jahr beim FC Carl Zeiss Jena nah beieinander: Eine nicht für möglich gehaltene Serie von sechs Siegen in sieben Spielen sicherte im Schlussspurt den Klassenerhalt in der dritten Liga. Fans trugen Trainer Lukas Kwasniok auf Händen. Doch der Umbruch zum Besseren misslang gründlich.

Die Jenaer überwintern als Tabellenletzter der dritten Liga. Der späte Klassenerhalt war Fluch und Segen zugleich. Sämtliche sportliche Kompetenz war bei Kwasniok gebündelt. Das Augenmerk galt dem Abstiegskampf, nicht der Vorbereitung der neuen Spielzeit. Folglich begannen die Personal­planungen nach der Sensation bei Null.

Der FC Carl Zeiss verlor aus finanziellen Gründen Leistungs­träger an andere Klubs. Trainer Kwasniok blieb trotz eines attraktiven Zweitliga-Angebotes. Seine Idee, vor allem auf Spieler mit Potenzial zu setzen und Ballbesitzfußball zu spielen, scheiterte: Viele der Fußballer kamen ohne Spielpraxis und teils im körperlich katastrophalen Zustand in Jena an. Der Trainer und sein Team vermochten es nicht, diese Rückstände in der Sommervorbereitung aufzuholen. Die Serie von zehn Spielen mit nur einem Punkt führte zur Beurlaubung des Fußballlehrers. Nachfolger Rico Schmitt stabilisierte die Mannschaft, doch der Abstand zum rettenden Ufer bleibt groß.

Obwohl der Abstieg in die Regionalliga droht, plant die Stadt Jena den Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in eine Fußballarena mit 15.000 Plätzen. Die Ausschreibung gewann ein Jenaer Konsortium, in dem auch FCC-Anteilseigner Roland Duchatelet engagiert ist. Diese Konstellation sichert die Zukunft des Fußballclubs, hat doch der Investor das Interesse, den FC Carl Zeiss schnell wieder nach oben zu bringen. Der Noch-Drittligist wird durchs Stadion, das 2023 fertiggestellt sein soll, attraktiver für Besucher und Sponsoren.

Wer hoch fliegt. . . Wacker Nordhausen – und das bittere Ende aller süßen Träumereien

Marco Alles über die nächste Insolvenz eines Thüringer Fußballvereins.

Das Handy klingelt schon in aller Frühe. Ein Langschläfer ist Heiko Scholz ganz offensichtlich nicht: „Na, da wird’s wohl nüscht mit unserer Runde“, meint er spitzbübisch und in unverwechselbarem Dialekt. An jenem Septembermorgen sieht es so aus, als würde sich Thomas Brdaric dem Chemnitzer FC anschließen. Weil daraus, wie wir wissen, nichts wird, findet der Sporttalk mit beiden Fußball-Lehrern wie geplant statt. Doch schon ein paar Wochen später sind deren Aussagen nur noch Makulatur. Brdaric muss Erfurt verlassen. Scholz zieht es von Nordhausen nach Dresden.

Nun gehören Trainerwechsel im Fußball zum Geschäft. Dass beide Thüringer Regionalligisten binnen weniger Tage ihr prominentestes Gesicht verlieren, ist jedoch ungewöhnlich. Genauso, wie die Gründe: Brdaric hatte, wie man heute so schön sagt, die Kabine verloren; Scholz kurzerhand die Flucht vor dem Insolvenzgespenst ergriffen.

Dass er monatelang kein Geld bekommt und Wacker am Jahresende pleite ist, dürfte selbst den ausgebufften Sachsen umgehauen haben. Im Januar, im Trainingslager an der türkischen Algarve, geht es fürstlich zu: Der Aufenthalt im noblen „Titanic Deluxe“, die Verpflichtung von Scholz-Kumpel Ulf Kirsten als Berater, die avisierte Modernisierung des Stadions – Nordhausen stellt die eigenen Ambitionen unverblümt zur Schau. Der Verein will Fußball-Thüringens neue Nummer eins werden.

Mittlerweile ist klar: Wacker führt jahrelang ein Leben auf Pump, wirft das Geld mit vollen Händen raus, häuft Schulden in Millionenhöhe an – in der vagen Hoffnung auf Rendite in ferner Zukunft. Das bittere Ende der süßen Träume ist die zweite Insolvenz in nicht einmal 20 Jahren; getäuschte und enttäuschte Spieler, ein in seinen Grundfesten erschütterter Verein, der ums Überleben kämpft.

Im Gegensatz zu Heiko Scholz mit Dynamo Dresden – nicht nur um das sportliche.

Chronik: Sport

6. Januar: Ryoyu Kobayashi (Japan) gewinnt alle vier Springen der Vierschanzentournee. Er folgt auf Kamil Stoch und Sven Hannawald.

13. Januar: Die Oberhofer Bobpilotin Mariama Jamanka fährt mit Annika Drazek am Königsee zum zweiten EM-Titel.27. Januar Das Suhler Rennrodel-Doppel Toni Eggert/Sascha Benecken trumpft in Winterstein mit dem zweiten WM-Gold nach dem Titel im Sprint auf.

11. Februar: Eisschnellläufer Patrick Beckert (ESC Erfurt) verpasst bei der Heim-WM in Inzell um den Hauch von zwei Tausendstelsekunden Bronze über 10.000 Meter.

23./24. Februar: Die Skispringer Markus Eisenbichler und Karl Geiger fliegen zu WM-Gold und -Silber. Team-Gold folgt am Tag darauf.

26. Februar: Der erste Team-Titel der Weltmeisterschaft geht an das deutsche Skisprung-Quartett mit Juliane Seyfarth aus Ruhla.

27. Februar Bei einer Razzia bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld werden sieben Personen festgenommen. Der Anfang der Operation Aderlass. Die Spur führt zum Erfurter Mediziner Mark Schmidt. Er ist Hauptbeschuldigter und soll im Zentrum eines weltweit operierenden Dopingnetzwerkes stehen. Ausgelöst hat die Razzia der österreichische Skilangläufer Johannes Dürr mit seiner Blutdopingbeichte.

4. März: Bobfahrerin Mariama Jamanka krönt im kanadischen Whistler ihre glänzende Saison mit ihrem ersten WM-Titel.

13. März: Biathlet Arnd Peiffer wird in Östersund Weltmeister.

31. März: Marcel Bräutigam aus Ilmenau ist der erste deutsche Meister über 50 Kilometer.

2. April: DFB-Präsident Reinhard Grindel tritt von seinem Amt zurück.17. Mai Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier erklärt ihr Karriereende.

10. April: Dirk Nowitzki verneigt sich. Und der Basketball verneigt sich vor ihm. Nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks sagt der NBA-Star ade.

18. Mai: Die Handball-Männer des ThSV Eisenach kehren durch die gewonnene Relegation in die 2. Bundesliga zurück.

20. Mai Krönung für die Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls: Sie machen das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph klar.

26. Mai: Die Handballerinnen des Thüringer HC erobern zum dritten Mal in ihrer Geschichte den Pokal.

1. Juni: Jürgen Klopp erobert mit dem FC Liverpool den Thron in der Königsklasse. Mit einem 2:0 gegen Tottenham Hotspur gewinnen die Reds die Champions League. Das Team trägt ihn auf Händen. Und ganz Liverpool feiert den größten Titel seit 2005. Tausende tauchen die komplette Stadt beim Empfang ihrer Helden in ein rotes Meer, nachdem ihr Team trotz nur einer einzigen Niederlage in der Saison den Titel in der Premiere League Manchester City überlassen musste. Der deutsche Teammanager wird von der Fifa geadelt. Als dritter Deutscher erhält Klopp die Auszeichnung als Welttrainer des Jahres.

11. Juni: Eisschnellläuferin Stephanie Beckert beendet nach dem Gewinn von insgesamt drei olympischen Medaillen ihre Laufbahn.

16. Juni: Der Rennrodelverband Fil vergibt die Weltmeisterschaft 2023 nach Oberhof.

14. Juli: Tennisprofi Novak Djokovic siegt im denkwürdigen Wimbledon-Finale gegen Roger Federer mit 13:12 im fünften Satz.

28. Juli: Zwölf Tage nach Freiwasser-Gold holt Florian Wellbrock den WM-Titel über 1500 Meter Freistil im Becken.

3. August: Borussia Dortmund kürt sich durch ein 2:0 gegen Double-Sieger Bayern zum nationalen Supercup-Sieger.

23. August: Mit Marcel Kittel beendet der erfolgreichste deutsche Etappensieger der Tour de France (14) seine große Karriere.

30. August: Rolf Beilschmidt, langjähriger Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen, gibt am letzten Arbeitstag vor seinem Ruhestand den Staffelstab an Thomas Zirkel weiter.

30. August: Der FC Rot-Weiß vollzieht die Ausgliederung seiner Fußballprofis.

1. September: Die Deutschland-Tour erlebt mit einem Tag des Radsports rund um die letzte Etappe von Eisenach nach Erfurt ein großes Finale.

27. September: Der Freiburger Fritz Keller wird zum neuen DFB-Präsidenten gewählt.

3. Oktober: Zehnkämpfer Niklas Kaul holt sich mit einem überragenden zweiten Tag überraschend WM-Gold in Doha (Katar).

6. Oktober: Als Favoritin auf den Titel gewinnt Malaika Mihambo bei der WM Gold im Weitsprung.

13. Oktober: Triathlet Jan Frodeno holt sich zum dritten Mal den Titel bei der Ironman-WM, mit Anne Haug triumphiert auf Hawaii auch eine Deutsche bei den Frauen.

3. November: Formel 1-Pilot Lewis Hamilton hat durch den zweiten Platz in Austin vorzeitig seinen sechsten WM-Titel sicher.

19. November: Deutschland gewinnt seine EM-Qualifikationsgruppe und darf bei dem Turnier 2020 alle drei Vorrundenspiele in München bestreiten.

13. Dezember: Ein rabenschwarzer Freitag, der 13. für die deutschen Handballerinnen: Bei der WM in Japan verlieren sie nach dem schon verspielten Halbfinale noch das Duell um Platz 7 und verfehlen die Olympia-Teilnahme.

