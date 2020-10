DDR-Frauenfußball: Als Nationalspielerin im Westen bewundert

Köln. Vor 50 Jahren erkannte der DFB den Frauenfußball an. Doreen Meier aus Hermsdorf erlebte den Weg in Ost und West.

An die Zukunft des Frauenfußballs hat Doreen Meier immer geglaubt. Die Hermsdorferin kickte schon früh mit den Jungs. „Ranzen in die Ecke und auf den Sportplatz. Mädchen und Jungen gemeinsam. Blöde Sprüche gab es da nicht. Auch später beim USV Jena als Studentinnen fühlten wir uns als Leistungssportlerinnen, obwohl unsere Sportart für Frauen nicht olympisch war“, sagt die heute 51 Jahre alte Lehrerin.

In der DDR wurde Frauenfußball 1968 anerkannt, zwei Jahre bevor der DFB sein Verbot für kickende Damen endlich aufhob. „Die Rolle der Frau im Westen war lange eine andere als bei uns“, sagt Meier. Gespielt wurde aber auch im Osten lange quasi im privaten Kreis mit wenigen mutigen Damen-Mannschaften. Frauenfußball war ohne Medaillen nicht förderwürdig im sozialistischen Staat. Auch im Westen brauchten die Frauen lange, um schließlich 1990 die Bundesliga aufzubauen. Die erste offizielle Meisterschaft gab es aber auch erst 1974 mit Meister TuS Wörrstadt, das erste Länderspiel 1982 gegen die Schweiz. Die DDR schaffte es 1990 noch mit ihrem einzigen Frauenländerspiel. Doreen Meier und ihre Jenaer Mitspielerinnen Heidi Vater und Petra Weschenfelder waren damals beim 0:3 gegen Tschechien dabei.

Mit Jena in der Bundesliga: Studentinnen gegen Halbtagsprofis

„Als Nationalspielerin wurde ich im Westen tatsächlich etwas bewundert“, erinnert sich Meier schmunzelnd. Weil sie in Jena keine Anstellung fand, landete sie 1993 in Kassel, wo sie den Verein in Wilhelmshöhe als Spielertrainerin von der sechsten bis in die zweite Liga führte. Für den hessischen Fußballverband baute Meier die Vorläufer der Nachwuchsleistungszentren mit auf. Davor hatte sie mit dem USV Jena noch ein Jahr Bundesliga gespielt. „Das war ein Abenteuer. Wir holten nur fünf Punkte. Da spielten wir Studentinnen gegen Halbtagsprofis. Der Fußball im Westen war damals schon deutlich stärker. Es hat ja auch keine unserer Spielerinnen den Sprung ins Nationalteam geschafft“, sagt Meier.

Mit dem Gewinn des EM-Titels 1989 war dem westdeutschen Frauenfußball zuvor schon ein großer Durchbruch gelungen. Als Prämie gab es damals das vielzitierte Kaffeeservice. „Doch wegen des Geldes spielte damals niemand Fußball. Das ist bei den meisten Frauen auch heute noch so. Obwohl der Frauenfußball inzwischen durch gewisse Fernsehgelder eine Sonderstellung gegenüber anderen Mannschaftssportarten genießt“, sagt Doreen Meier.

Bayer-Chef hatte ein Herz für Frauenfußball

Zwei Jahrzehnte ging es eigentlich stetig bergauf. „Sportlich haben wir uns immer mehr verbessert. Die Zuschauer bekamen technisch guten Fußball zu sehen“, meint Meier. Für sie öffnete sich die Tür als Bundesliga-Trainerin in Bad Neuenahr, später stieg sie mit Bayer Leverkusen in die höchste Spielklasse auf. „Das war eine schöne Zeit, vor allem weil Bayer-Geschäftsführer Holzhäuser ein Herz für den Frauenfußball hatte“, so Meier. Doch 2012 beendete sie ihre Trainerkarriere. „Beruf und Fußball auf diesem Niveau ließen sich nicht mehr vereinbaren“, erzählt sie. Inzwischen gibt es in der Eliteliga mit Nora Häuptle vom SC Sand nur noch eine Frau als Cheftrainerin. Auch Männer haben inzwischen erkannt, dass sich in der Frauen-Bundesliga gutes Geld verdienen lässt.

Meier, die neben ihrer Lehrertätigkeit an einer Kölner Hauptschule und der internationalen Schule in Bonn noch als DFB-Stützpunkttrainerin dem Fußball verbunden ist, sieht die Entwicklung ihrer Sportart durchaus kritisch. „Ein Knackpunkt war die WM 2011, die wir vergeigt haben. Der öffentliche Druck war damals zu groß. Die Chance war vertan“, meint Meier. Andere Nationen wie England, Frankreich oder Spanien hätten Deutschland inzwischen überholt.

„Vielleicht gibt es mit einer erfolgreichen Bewerbung mit Belgien und den Niederlanden für die Weltmeisterschaft 2027 die Möglichkeit, einiges besser zu machen. Guter Nachwuchs ist jedenfalls immer noch vorhanden“, weiß die Trainerin Meier.